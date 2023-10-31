Росіяни готуються до нової хвилі наступу на Авдіївку, – Барабаш зробив важливе попередження

Віталій Барабаш повідомив, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається гарячою. Наші захисники очікують на нову хвилю російського наступу, яка може стати потужнішою за попередні атаки.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив про відсутність суттєвих змін у ситуації навколо Авдіївки. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що розповів Барабаш

Голова Авдіївської МВА попередив, що загарбники спробують ще раз наступати на населений пункт. Ворог працює над помилками та робить висновки.

Чекаємо чергової, вже третьої хвилі з початку цього загострення від 10 жовтня. Ворог робить певні перегрупування, підтягує техніку, особовий склад. Ми це і чуємо, і бачимо,

– сказав він.

За його словами, місцеве населення, яке перебуває у тимчасовій окупації неподалік від Авдіївки, передає українським захисникам інформацію про загарбників. Ці люди дуже переживають, адже вони майже перебувають під постійним вогнем.

Барабаш заявив, що окупанти просто розносять та стирають Авдіївку. За минулу добу росіяни близько 40 разів масовано обстріляли територію громади та завдали 8 авіабомбових ударів. Через ці удари в центральній частині міста загинули двоє чоловіків 1967 та 1976 року народження. Голова МВА зауважив, що вони були цивільними. За його словами, жителі Авдіївки дуже неохоче погоджуються на евакуацію. На цей час 1 586 людей ще залишаються у громаді. Однак дітей серед них вже немає.

Що кажуть про ситуацію під Авдіївкою