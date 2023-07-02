"Бо був у формі": у Кременчуці військового не хотіли пускати в ресторан випити кави

У закладі "Барбарис", що у Кременчуці, українського захисника спершу не хотіли обслуговувати, адже він "був у військові формі". Згодом у ресторані перепросили за цей інцидент, зазначивши, що переймалися через те, що боєць захоче випити щось міцніше.

Мережею почало активно поширюватись відео, на якому чути розмову між українським військовим та адміністрацією ресторану "Барбарис" у Кременчуці Полтавської області. Власне, чоловіка не хотіли обслуговувати через те, що він був у військовій формі.

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Разом з тим 24 Канал вирішив сконтактувати з цим рестораном. Адміністрація закладу погодилась дати коментар щодо цього скандалу.

Як розгорівся скандал

Зазначимо, що військовий хотів просто-таки випити кави, та перш ніж все-таки його пустили до ресторану, змушений був пояснювати це персоналу "Барбарису".

Є такий закон в Україні, що військовослужбовець не може зайти випити кави в закладі?

– запитував захисник в адміністраторів.

На це йому відповідали: "Ми можемо вас впустити, але не у формі. Те, що ви військовий, це дуже добре, але в наш заклад у військовій формі не можна".

Однак боєць згодом констатував, що йому все-таки дозволили зайти в ресторан, але попередили, що будуть слідкувати за тим, аби він не пив алкоголь: "У висновку мене пустили. Але сам факт – чому так відбувається? Це дуже-дуже неприємно".

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Як це коментували в "Барбарисі"

Адміністраторка ресторану попросила вибачення за цей інцидент, хоча й зауважила, що не була в той день на зміні. За її словами, таке більше не повториться. Варто сказати, що говорила вона російською мовою.

Особисто від себе я можу попросити вибачення та попросити вибачення від нашого закладу, що сталася така ситуація. Такого більше не повториться. Урешті-решт військового ми все-таки впустили, але попередили, аби він не пив алкогольні напої,

– сказала представниця "Барбарису".

На запитання, як заклад буде вчиняти з негативними відгуками, що зараз в мережі пишуть люди через цей скандал, вона відповіла, що також "Барбарис" планує попросити вибачення в тих людей, яких це зачепило й обурило.

Зверніть увагу! У "Барбарисі" нам сказали, що якби військовий не був у формі, йому б могли продати алкоголь, якби він, звісно, захотів його придбати.

Журналісти 24 Каналу сконтактували з Полтавською ОВА, аби це уточнити. Власне, у військовій адміністрації нам підтвердили, що, справді, обмеження щодо продажу алкоголю поширюється лише на людей у військовій формі, а не на безпосередньо військових, оскільки "всіх перевірити не можна".

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