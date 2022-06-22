Барбекю від ЗСУ на Зміїному вдалося: Росія вкотре зганьбилася військовим провалом
Джерело:телеграм-канал Олександра Коваленка
Міноборони РФ розродилося таким перлом щодо острова Зміїний: "Російськими засобами ППО, ЗРПК "Панцир-С1" і ЗРК "Тор", всі засоби ураження противника, випущені по острову Зміїний, були знищені".
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Зі свого боку у відкритих джерелах опублікували перше супутникове фото острова Зміїний за 21 червня.
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Я так розумію, ці три осередки займання, особливо той, що в центрі, де розміщувалися ЗРПК "Панцир-С1" та КШМ Р-149 зі складу 1532 зенітно-ракетного полку 53 дивізії протиповітряної оборони Тихоокеанського флоту – Петропавловськ-Камчатський – це просто шашлики смажили.
В опублікованому знімку незрозумілий лише один момент. Зроблений він був на самому початку, середині чи кінці барбекю?
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На острові Зміїний з космосу було добре видно три осередки займання / Скриншот відео
Show must go on21 червня на офіційному рівні підтвердили, що ЗСУ чинили певного роду дії щодо острова Зміїний і вони поки що не завершені.
Що ж, наберемося терпіння і дочекаємося фінального акорду, а з того, що вже опубліковано, можна зробити висновок, наскільки ця мелодія буде гарною.
Ну, а Міноборони РФ вкотре зганьбилося своєю бездарною брехнею. Далі буде!
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