За плечима 13 виїздів: барбер з Хмельницького майже рік їздить на "нуль" стригти військових

Для українських захисників на фронті особливе значення мають навіть буденні речі. Саме тому барбер з Хмельницького щомісяця долає тисячі кілометрів, щоб подарувати ідеальні зачіски захисникам на Сході.

Артур Букевич майже пів свого життя працює барбером. Свого часу чоловік відкрив перший барбершоп у Хмельницькому. Про те, як змінилося життя 30-річного барбера після повномасштабне вторгнення росіян в Україну, читайте в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Між дівчиною та ракетою була одна стіна: деталі удару від працівників готелю у Харкові

Барбершоп на "нулі"

Рік тому Артур вперше поїхав на фронт, щоб постригти бійців. Про таку послугу його попросив знайомий. Сам чоловік жартує, що тепер має право називати себе барбером-екстремалом.

Було дуже страшно, бо до ворога близько й позиції часто обстрілюються. За пару хвилин було 40 – 50 приходів. Кожні декілька хвилин прилітав снаряд. Звісно, за таких обставин стригти неможливо. Одного разу стрижу хлопців й починається обстріл. Мені військовий каже: "Бери машинку, дострижемося в підвалі". А я у відповідь: "Ти що здурів. Побігли в підвал, потім дострижемося",

– розповів Артур.

Хмельницький барбер-екстремал неодноразово потрапляв під обстріли, але роботу волонтерської перукарні зупиняти не збирається. Артур має в арсеналі весь комплект захисного спорядження і, звісно, ножиці, машинку та навіть ароматну воду.

Коли відпрацьовувала ворожа авіація, то я вперше кинув свою машинку. Адже життя важливіше,

– додав барбер.

Зараз за плечима чоловіка вже 13 візитів до захисників. Дорога займає 15 – 20 годин, тому щомісяця він приїздить одразу на декілька днів. Проте головне для барбера зовсім не зачіска, а те, що він морально розвантажує бійців.

Це як спіритичний сеанс. Я створюю атмосферу. Мені здається, що коли ти прийшов на стрижку, тебе попшикали водичкою, що пахне лавандою, до речі, лаванда дуже заспокоює людей, на фоні грає музика й стоїть прикольний чувачок, то це цікава картина,

– з усмішкою промовив чоловік.

У Хмельницькому продовжує працювати барбершоп Артура. Зароблені гроші він витрачає на допомогу бійцям. Напередодні Нового року барбер привіз захисникам на передову подарунки й потрапив під російський обстріл.

Артур Букевич стриже військових на фронті / Фото: 61-а Окрема Механізована Степова бригада

"Поїхали розвозити подарунки. Я ніс Starlink й раптом небо почало горіти. Одночасно красиво й страшно. Ворог почав обстрілювати й ми побігли. Я біг і думав, хоч би не кинути той Starlink. Я не думав про те, що мене може вбити", – додав Артур.

Попри війну життя продовжується

У грудні 2023 року до деокупованого села Безруки Харківської області на творчу зустріч приїжджали Сергій Жадан, Павло Коробчук та Зоряна Биндас.

Попри окупацію та обстріли, громада повертаються до життя. Місцеві роблять усе можливе, аби як діти, так і дорослі мали безпечні простори, де можна корисно провести час.