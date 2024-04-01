У США вдруге за тиждень баржа врізалася у міст: момент зіткнення потрапив на камери

Патрульна поліція штату Оклахома сповістила, що у суботу 30 березня перекривала шосе на південь від Саллісоу. Сталося це після того, як баржа врізалася у міст через річку Арканзас.

Речниця патрульної служби штату Сара Стюарт зазначила, що близько 13:25 після повідомлення про інцидент патрульні перекрили 59-ту південну автомобільну магістраль США. Вони також перенаправили рух транспортних засобів з цього району.

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Інформації про постраждалих не надходило

Як зазначає речниця, міст, який перетинає річку Арканзас у місці її впадіння у водосховище Роберта С. Керра, залишатиметься закритим доти, поки його не оглянуть.

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Вона також зазначила, що повідомлень про постраждалих на шосе або на баржі не надходило. Що стосується причини зіткнення баржі з мостом, то стала відомою вона не відразу ж.

Наслідки врізання баржі у міст / Фото з мережі X

Як зазначають у виданні AP, інцидент стався тоді, коли інженери продовжували витягувати викручену сталеву секцію з іншого моста, який обвалився. Мовиться про міст імені Френсіса Скотта-Кі у Балтиморі, в одну з опор якого масивне вантажне судно врізалося 26 березня.

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