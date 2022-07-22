Веселощі обернулися трагедією: в Ізраїлі басейн засмоктав двох чоловіків – один загинув

В Ізраїлі вечірка закінчилася трагедію для чоловіка, якого засмоктав басейн. Ще одному дивом вдалося вижити та вибратися на поверхню.

У басейні вода, що відступала, затягнула двох чоловіків

Моторошний інцидент стався 21 липня у містечку Кармей Йосеф під час вечірки для співробітників приватної компанії. Тіло чоловіка знайшли мертвим через декілька годин після того, як у басейні відкрилася воронка й вода, що відступала, затягнула його разом з іншою людиною, якій вдалося вибратися назовні.

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Рятувальники знайшли тіло після складної операції, яка тривала чотири години. Їм довелося спуститися глибоко під землю. Операція ускладнювалася тим, що тунелі, що розгалужуються з воронки, могли спричинити вторинне обвалення. Тому рятувальники побудували опорну конструкцію, щоб запобігти ймовірному обвалу поверхні басейну.

34-річний чоловік, який зумів вибратися, отримав легкі травми нижньої частини тіла. Йому надали допомогу на місці події. Після трагічно інциденту екстрені служби направили гелікоптер для пошуку інших воронок.

У басейні вода, що відступала, затягнула двох чоловіків: відео

Очевидці розповіли, що на момент трагедії на вечірці було близько 50 людей. Більшої кількості жертв і постраждалих вдалося уникнути, оскільки в момент, коли воронка розкрилася, у басейні було шестеро людей. Свідки події розповіли, що рівень води раптово почав спадати і відкрилася діра, утворивши вихор, який поглинув людей.

Інший очевидець повідомив, що вихор поглинув жертву за лічені секунди. Коли воронка розкрилася, то людей закликали покинути басейн. Та спершу вони подумали, що це якась гра. У поліції заявили, що розслідуватимуть смерть і перевірять ліцензію басейну.