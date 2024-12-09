Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чого його досі не позбавили ордена

Повалений президент Сирії Башар Асад, як виявилося, був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого. Це сталося у 2002 році, коли Україну очолював Леонід Кучма.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України №362. Примітно, що нагороду в Асада досі не забрали.

До теми Падіння дому Асадів: біографія диктатора та династії, що перетворила Сирію на руїну

Чому в Асада не забрали орден князя Ярослава Мудрого

В указі мовиться, що орден князя Ярослава Мудрого I ступеня Башару Асаду вручив Леонід Кучма за визначний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин.

Вже у 2002 році Башар аль-Асад обіймав посаду президента Сирійської Арабської Республіки.



Указ про вручення Асаду ордена князя Ярослава Мудрого / Скриншот 24 Каналу

Після повалення режиму Башара Асада сирійськими повстанцями 8 грудня сирійського диктатора Україна все ще не позбавила цієї нагороди.

Причина полягає у тому, що в указі президента України про заснування ордена князя Ярослава Мудрого, зазначено: "Ніхто не має права позбавити кавалера ордена князя Ярослава Мудрого його нагороди".



Асада не можуть позбавити ордена князя Ярослава Мудрого / Скриншот 24 Каналу

До слова, Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого 34 зрадників України позбавили державних нагород. Серед них були Віктор Медведчук, Микола Азаров, Ані Лорак, Таїсія Повалій, Андрій Деркач, патріарх Кіріл тощо.