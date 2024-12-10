Путін намагатиметься помститися за падіння Асада, – Зеленський

Такі диктатори, як Башар Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Владімір Путін. І глава Кремля буде намагатися помститися за падіння Асада.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Путін намагатиметься помститися за падіння Асада

"Сміливий" Асад утік до Путіна. Куди втече Путін?", – так почав свій допис президент.

Зеленський вказав, що цьогорічний День прав людини супроводжується жахливими фотографіями сирійських в'язниць і катівень, які були відкриті після втечі Асада. "Там людей принижували протягом багатьох років. Чоловіків і жінок. Їх били, катували, ґвалтували. Тисячі й тисячі людей пройшли через цю фабрику насильства", – додав український лідер.

За словами гаранта, режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими, як наголосив Зеленський, є усі режими, які підтримує Путін. "Ми бачили такі самі в'язниці, катівні, невимовне насильство, приниження, побиття, тортури, зґвалтування та інші злочини на нашій території в кожному населеному пункті, який був окупований російськими загарбниками. Росія – це держава-в'язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в'язницям і катівням, які вона там розміщує", – вказав президент.

Зеленський зазначив, що з початку російської окупації за танками завжди йдуть репресії й тортури. Вперше Україна побачила це на нашій землі в Криму у 2014 році, коли російська окупація призвела до репресій корінного народу, найбільшої мусульманської громади України – кримських татар, а також журналістів і політичних діячів. Потім країна-агресорка продовжила свої жахливі порушення прав людини в окупованому Донбасі, включно із сумнозвісною в'язницею "Ізоляція".

Президент наголосив, що з лютого 2022 року Росія поширила ці практики на всі інші окуповані території та додав, що звірства окупантів зросли в масштабах і жорстокості.

Саме тому, українці, такі зворушені, коли бачать сирійців, які виходять із в'язниць і катівень Асада, зазначив Зеленський.

Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен. Вони – співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада,

– заявив президент України.

Він вказав, що саме тому ми потребуємо єдності й сили, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе лише страждання, біль і руїни. Зеленський зазначив, що допомагаючи Україні боротись проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу відновити безпеку та досягти захисту від насильства.

За жахливі звірства й порушення прав людини має бути покарання. Насправді лише Путін і Асад заслуговують опинитися у в'язниці, а не ті невинні люди, яких вони роками ув'язнюють,

– ідеться в повідомленні Зеленського.

Сирійські в'язниці / Фото з телеграму Володимира Зеленського