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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Башар Асад заявив про намір зустрітися з Кім Чен Ином та відвідати КНДР

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Башар Асад
Башар Асад / news-front

Президент Сирії Башар Асад заявив про намір відвідати Північну Корею та зустрітися з її лідером Кім Чен Ином.

Про це пише центральна партійна газета КНДР "Нодон сінмун".

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Таку заяву він оголосив 30 травня під час церемонії вручення вірчих грамот новим північнокорейським послам в Сирії.

Я сповнений рішучості в майбутньому відвідати КНДР і зустрітися з верховним керівником Кім Чен Ином,
– наводить видання слова Асада.

Також підкреслюється, що сирійський президент висловив упевненість, що "об'єднання Кореї буде реалізовано".

"Сирійський уряд продовжить повністю підтримувати політику і заходи північнокорейської влади і буде розширювати і поглиблювати дружні відносини з КНДР", – зазначив Асад. 

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн.
Держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Вашингтон та Пхеньян не змогли скоординувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.
30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.
 

 

 

Теги: Новини політики Башар Асад КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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