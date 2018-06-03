Башар Асад заявив про намір зустрітися з Кім Чен Ином та відвідати КНДР
Президент Сирії Башар Асад заявив про намір відвідати Північну Корею та зустрітися з її лідером Кім Чен Ином.
Про це пише центральна партійна газета КНДР "Нодон сінмун".
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Таку заяву він оголосив 30 травня під час церемонії вручення вірчих грамот новим північнокорейським послам в Сирії.
Я сповнений рішучості в майбутньому відвідати КНДР і зустрітися з верховним керівником Кім Чен Ином,
– наводить видання слова Асада.
Також підкреслюється, що сирійський президент висловив упевненість, що "об'єднання Кореї буде реалізовано".
"Сирійський уряд продовжить повністю підтримувати політику і заходи північнокорейської влади і буде розширювати і поглиблювати дружні відносини з КНДР", – зазначив Асад.
Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн.
Держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Вашингтон та Пхеньян не змогли скоординувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.
30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.
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