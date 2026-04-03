Уражено НПЗ "Башнефть-Новойл", ворожий полігон та інші об'єкти росіян

1 та 2 квітня Сили оборони України вдарили по важливих об'єктах агресора. Зокрема, атаковано нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі.

На території підприємства спалахнула пожежа. Про це розповіли в Генштабі.

Куди Україна била по Росії 1 – 2 квітня?

НПЗ "Башнефть-Новойл" розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 кілометрів.

Цей завод один із найбільших у Росії виробників високоякісних мастил (суднових, гідравлічних, моторних). Потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 мільйонів тонн на рік.

Зазначений НПЗ є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу Росії та використовується для забезпечення потреб російської армії.

Також уражені полігон "Куликовський" у Новопетрівці та склад боєприпасів в Успенівці. Обидва населені пункти розташовані в окупованій частині Запоріжжя.

Окрім того, атаковано райони зосередження живої сили противника в Котлиному, Шандриголовому Донецької області та Березовому на Дніпропетровщині. Втрати ворога уточнюються.

