Баста, який виступав в окупованому Криму, приїхав у Київ

У Київ приїхав російський репер Баста – Василь Вакуленко. Раніше щодо нього діяла заборону на в'їзд в Україну через концерти в окупованому Криму.
Джерело:телеграм-канал STERNENKO
Про те, що росіянин приїхав до української столиці, у своєму телеграм-каналі написав активіст Сергій Стерненко. За його словами, близько 17:00 Вакуленко був у ресторані "Мокко" на Хрещатику.
Раніше Російський репер Баста оголосив себе українцем
"Басту" впустили в країну попри те, що раніше він відвідував окупований Крим та брав участь у заходах, які пропагують його окупацію,
– наголосив Стерненко.
Активіст пообіцяв згодом повідомити деталі. Зауважимо, що станом на травень 2021 року Вакуленка немає у списку діячів культури, дії яких створюють загрозу нацбезпеці України.
"Баста" та заборона в'їжджати в Україну: що відомо
- Ще у вересні 2017 року Служба безпеки України повідомила Вакуленку про заборону в'їзду на територію України. Мовилося про 3-річний термін.
- До такого кроку вдалися через те, що виконавець незаконно перетинав кордон України під час відвідування окупованого Криму з концертами.
- У 2018 році Міністерство культури та інформаційної політики внесло його до списку іноземних діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.
- Втім, вже у вересні 2020 року "Басту" офіційно виключили з переліку осіб, яким не можна в'їжджати на територію України.
- Тепер росіянин планує концерти у Києві, вони заплановані на 25 – 26 червня у StereoPlaza. Водночас на сайті репера про це інформації немає.