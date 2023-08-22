"Шаман" – працює: у ГУР підтвердили, що їхні елітні спецпризначенці знищують російських офіцерів

Українські військові щодня ліквідовують сотні російських окупантів. Зокрема, бійцям елітного батальйону "Шаман" Головного управління розвідки Міноборони вдалось ліквідувати ворожих офіцерів.

Власне, про це розповів речник ГУР Андрій Юсов в одному зі свіжих інтерв'ю. Також, як він констатував, російських воєнних злочинців багато, однак наша держава крок за кроком рухається до того, аби всіх їх ліквідувати.

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Батальон "Шаман" ГУР МО

Зауважимо, що спікер не відповів чітко на запитання стосовно того, чи лише знищення російських офіцерів є тією справою навколо якої зосередився батальйон "Шаман". Проте з його слів можна зрозуміти, що однією з цілей цього підрозділу є покарання усіх окупантів і зрадників.

Називати прізвища та підрозділи ми не будемо, але ми говоримо про роботу ГУР. Такі приклади є (ліквідації російських офіцерів – 24 Канал), робота триває. Самих воєнних злочинців багато, тому роботи вистачить,

– сказав Юсов.

Окрім того, речник ГУР на запитання стосовно того, чи працює "Шаман" винятково на окупованих територіях, чи ще й за кордоном, відповів так: "Ще раз. Йдеться про роботу ГУР МО. У нас ворог №1 – це Росія. Але якщо говорити про роботу розвідки, то вона так чи так передбачає діяльність та взаємодію з багатьма державами по різних точках світу".

У листопаді 2022 року стало відомо, що загинув так званий голова окупаційної адміністрації Херсона Кіріл Стрємоусов . Спікер української розвідки не зміг підтвердити чи спростувати інформацію стосовно того, чи це спільна операція ГУР та Служби безпеки.

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Згадаємо наостанок, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили ліквідували станом на 22 серпня 258 340 російських загарбників. Лише за попередню добу – 410 ворожих бійців.