Батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив призначення нового командира: ним стане Сергій Філімонов

Батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив про призначення Сергія Філімонова командиром батальйону. Відомо, що він воює у складі батальйону ще з 2022 року.

Чоловік очолював штурмову роту "Гонор". Зокрема, він обіймав й інші керівні посади.

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Батальйон "Вовки Да Вінчі" повідомив про нове призначення

Сергій Філімонов проявив себе як стійкий воїн, ретельний військовий стратег і талановитий командир. Колектив батальйону "Вовки Да Вінчі" вітає нового командира та бажає успіхів у звільненні нашої землі від окупанта.

Це велика відповідальність та виклик долі – вести у бій людей під прапором, що несе ім’я мого друга та вчителя Дмитра Коцюбайла, якого вся нація знає за позивним "Да Вінчі",

– сказав Сергій.

Одночасно з призначенням, батальйон оголошує масовий призов нових воїнів до своїх лав. Щоб долучитися до батальйону, потрібно заповнити анкету, пройти співбесіду та навчання.

Ми цінуємо гідність кожного, хто готовий зі зброєю у руках захищати Батьківщину. Від себе обіцяємо найкращий інструктаж, сучасні методи ведення бою та широкі перспективи кар’єрного зростання,

– додав новообраний командир.

Ексклюзивно у коментарі дляпресслужба батальйону "Вовки Да Вінчі" повідомила про долучення до 59 окремої мотопіхотної бригади.

Сергій Філімонов розповів про своє нове призначення: дивіться відео

Детальніше про Філімонова

Сергій Філімонов – офіцер ЗСУ, громадський діяч та лідер неформального руху "Гонор". Був активним учасником Революції Гідності. Бойовий шлях розпочав добровольцем у 2014 році. Тоді брав участь у звільненні Маріуполя, пройшов Іловайськ та інші гарячі точки. У 2022 році долучився до "Вовків", де очолив штурмову роту "Гонор" та обіймав інші керівні посади.

До повномасштабного вторгнення брав активну участь в громадській діяльності, зокрема, активно боровся із хижою забудовою та поліцейським свавіллям. Організовував вуличні протести на підтримку ініціатив "Хто замовив Катю Гандзюк", "Стерненку волю", "Захистимо Протасів Яр", "Зоозахист" та інші. У 2021 році був засновником Академії Вуличного Протесту.

За тиждень до початку повномасштабного вторгнення у прокат вийшов фільм "Носоріг" Олега Сенцова, де Сергій зіграв головну роль, за що отримав кілька міжнародних нагород.

Що відомо про батальйон

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла розповіли, що вони є добровольчим підрозділом, що стоїть на захисті незалежності України. Вони є справжнім бойовим братерством, яке послідовно й ефективно нищить багатовікового ворога нашого народу.

Сьогодні ми є одним із найдосвідченіших та найефективніших бойових підрозділів в Збройних Силах України. Наш досвід та навички, поєднані з можливостями найсучаснішої зброї, щодня наближають українську націю до перемоги,

– сказали у батальйоні.

Історія батальйону тісно повʼязана з постаттю засновника та першого командира батальйону, людиною, що надихає нас на подвиги, Героєм України, легендою та другом – Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом.

Під керівництвом Дмитра перша штурмова рота в складі Добровольчого українського корпусу "Правий Сектор" із 2014 року брала участь у боях у найгарячіших точках фронту на Донеччині та Луганщині. Зокрема, в Степанівці, Савур-Могилі, Карлівці, Пісках, Авдіївці, Старогнатівці, Кам’янці, Красногорівці, Донецьку.

Також захисники брали участь у боях за район шахти "Бутівка" та за Донецький аеропорт. Саме завдяки "Да Вінчі" підрозділ став одним із найефективніших у країні.

З початком повномасштабного вторгнення 1 окрема штурмова рота ДУК ПС стала батальйоном "Вовки Да Вінчі", що офіційно вступила до лав ЗСУ. Захисники брали участь у боях на Донеччині – у Соледарі, Берестовому, Вугледарі, Серебрянці, Володимирівці та Бахмуті.

Зокрема, вони обороняли нашу землю на Луганщині – у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці, Кремінній. Також брали участь у звільненні Харківської області – Балаклії, Ізюма, Куп’янська, Борової.

Да Вінчі загинув у березні 2023 в районі Бахмута внаслідок ворожого артобстрілу. Втім, бійці й надалі щодня доводять, що гідні продовжувати його справу.