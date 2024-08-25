У Батайську потужна пожежа і може бути приліт: окупанти переконують, що "горів очерет"

У місті Батайськ Ростовської області в росіян спалахнула пожежа. Там могло прилетіти тому, що в місті розміщена військова частина.

На ворожих сайтах зазначають, що ця російська частина 20728 займається "забезпеченням безпеки у надзвичайних ситуаціях". Вона розміщена в мікрорайоні Авіамістечко, будинок 38А, пише 24 Канал.

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Варто зауважити, що вранці 22 грудня 2023 року там вже фіксували невідомі безпілотники. До речі, в місті також є аеродром, проте на картах в інтернеті об'єкт виглядав закинутим.

Що відомо про пожежу в Батайську

Пожежа в Батайську спалахнула ввечері 24 серпня. Росіяни бідкались, що вогонь не зупиняється, на місці працювали пожежники.

Рятувальники заявили, що за Батайськом нібито "спалахнув очерет" на 400 метрах квадратних. Там працювали пожежники з 4 частин.

Потужна пожежа в Батайську: дивіться відео

На одному з відео користувач мережі розповідає, що буцімто пожежа спалахнула після того, як на Аксайському мості люди запускали феєрверки. Саме після цього зайнявся вогонь в селищі Сонячний.

Станом на 23:01 росіяни писали, що ведуть караулення території. Опівночі проти 25 серпня росіяни заявили, що середину осередку загоряння буцімто вдалось загасити.

Ймовірно, приліт, по ворожому об'єкту в Батайську: дивіться відео

До речі, місцеві телеграм-канали о 23:09 25 серпня опублікували відео з Батайська, на якому чутно звуки вибухів. Тому цілком ймовірно, що причиною пожежі були не феєрверки, як стверджують росіяни.

Росіяни опублікували відео з Батайська: слухайте запис

Одна з користувачок у коментарях написала, що нібито авіамістечко горить, Солоне озеро.



Дрони могли атакувати Батайськ / скриншот 24 Каналу

"Паляниця" могла атакувати Батайськ: дивіться відео



Інші росіяни в коментарях бідкаються, що пожежники "караулять", а не гасять пожежу. За їхніми словами, від диму вже немає чим дихати.



Росіяни бідкаються, що не мають чим дихати через пожежу в Батайську / скриншот 24 Каналу

У росіян ввечері 24 серпня нібито "горів очерет": дивіться кадри

Чи по Батайську прилетіла "Паляниця"

Український офіцер розповів, що насправді в росіян ніякі не "феєрверки", а атака.

Ураження інфраструктури противника в районі населеного пункту Батайськ ударними "Паляницями",

– заявив офіцер в телеграм-каналі "Полковник ГШ".

Потужно горіло в Батайську: дивіться відео

У росіян може горіти авіамістечко / фото росЗМІ