"Батька" мстить світові за санкції проти свого режиму

Схоже, білоруський диктатор Олександр Лукашенко та Кремль, який за ним стоїть, оголосили Європі справжню гібридну війну. На польсько-білоруському кордоні продовжує зростати кількість біженців.

Їх режим Лукашенка навмисно привозить до країни з Сирії та Іраку, щоб потім направити до сусідніх держав Європейського Союзу. "Батька" навіть не приховує, що так мститься цивілізованому світу за санкції, які ввели проти його режиму.

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Ще у травні, виступаючи у Бресті, Лукашенко пригрозив послабити контроль за наркотрафіком та міграцією на кордоні з ЄС. Так він відреагував після різкої міжнародної реакції на інцидент із:

примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair;

затриманням колишнього головного редактора видання НЕХТА Романа Протасевича.

"Ми зупиняли наркотики і мігрантів, тепер самі їх їстимете і ловитимете", – сказав Лукашенко, виступаючи у парламенті Білорусі 26 травня.



"Батька" мстить світові за санкції / Фото Getty Images

Після цього кількість нелегальних мігрантів на східних кордонах Польщі та Литви різко побільшала. А на початок листопада Білорусь накопичила вже цілу армію нелегалів, яка налічує тисячі людей.

Ця армія за підтримки білоруських прикордонників намагається прорватися до Польщі через загородження з колючого дроту.

У Білорусь іракців та сирійців доставляють літаками. В аеропорту Дамаска збираються черги із сотень біженців, які чекають на відправку до Мінська.

Черга з біженців в аеропорту Дамаска: дивіться відео

Справжні пристрасті вирують на кордоні з Польщею. Там уже утворився великий табір із нелегалів. Польща стягнула до кордону збройні сили.

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Атмосфера розпалюється, тому що кількість біженців тільки зростає і вони не залишають спроб прорвати кордон. Білоруські прикордонники лише допомагають їм.

Лукашенко не зміг би без Путіна

Можна було б списати все, що відбувається, на божевільну ініціативу неадекватного білоруського диктатора, якби не одне "але". Олександр Лукашенко, як відомо, не є самостійною фігурою і ніколи не наважився б на подібні дії, якби не заручився підтримкою Росії.

Москва роками допомагає "Батьці" триматися у президентському кріслі, фінансово підтримуючи його режим, який не є життєздатним без російських кредитів. Тому Лукашенко змушений слухатися Путіна та триматися проросійського курсу.



Лукашенко слухається Путіна / Фото Getty Images

Кремль давно б уже зупинив Лукашенка, якби той чинив проти волі Москви. Проте російська влада навпаки, підтримує дії "Батьки". Наприклад, російське міністерство закордонних справ вже виступило із заявою, в якій переклало відповідальність за ситуацію на кордоні, на саму Польщу.

Зараз польським політикам, які клянуть Лукашенка і звинувачують Мінськ у проблемах з іракськими мігрантами, треба згадати, як за найактивнішої участі Варшави зруйнували Ірак,

– заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.

Так Кремль дав зрозуміти, що підтримує бік Білорусі. Таку подяку отримав Євросоюз за те, що дозволив Росії добудувати "Північний потік-2". Режим Путіна тепер шантажує Європу не лише постачанням газу, а й нелегалами, створюючи одну кризу за іншою.

Ситуація з біженцями наочно показує, що поступки Путіну не дають жодного позитивного ефекту. І навпаки – лише посилюють апетити та агресію Кремля.

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Можливо, хоча б ситуація на білорусько-польському кордоні навчить європейських політиків і дозволить їм зрозуміти, що Путін не розуміє поступок. Йти йому на зустріч не лише безглуздо, а й небезпечно.