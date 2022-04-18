Батька загиблого на крейсері "Москва" матроса заблокували у "ВКонтакте"

Росія досі не повідомила кількість загиблих моряків на крейсері "Москва". Там приховують цю інформацію навіть від родичів загиблих.

Показова історія в цьому плані з Дмитром Шкребцем. Його син Єгор був коком на крейсері "Москва". А коли той затонув, то батько навіть не отримав ніякої інформації. Його син не числиться ні серед загиблих, ні серед поранених. Він просто пропав.

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І після надокучання батька, командир крейсера та його заступники перестали виходити з ним на зв'язок.

Тож вкінці свого повідомлення Дмитро Шкребець пообіцяв, що зробить все, щоб "правда перемогла в цій історії", а "покидьки не замнули цю страшну трагедію".

Що батько загиблого російського матроса писав про Україну

Хоча до того, як стати "борцем за правду" в соцмережах, Дмитро Шкребець цілковито підтримував путінський режим. Він і використовувати символи російської загарбницької війни Z із закликом до Путіна "не змінювати курс на Україні". Та й загалом був переконаний, що "такої країни як Україна не повинно бути".

Закінчилося все тим, що акаунт Дмитра Шкребця було тимчасово заблоковано. Адміністратори "Вконтатке" це пояснили підозрілою активністю на його сторінці.

Таку підозрілу активність можна пояснити побажаннями, які отримав Дмитро Шкребець від українців. Перед "заморозкою" сторінки він таки встиг написати ще один допис, де знову виступив з образами громадян України.