Батьки були у шоці, – подружжя, що наважилося на "Шлюб за добу", пригадало своє весілля

Рівно 5 років тому чернігівці Наталія та Сергій Тураші були першими, хто зважився на досить екстремальне рішення. Вони взяли участь у проєкті Міністерства юстиції "Шлюб за добу".

До цього пара зустрічалася, але весілля планували не раніше, ніж за пів року, інформує 24 канал. Швидко відгуляти весілля навіть не думали.

Зверніть увагу "Кохання у повітрі": Qatar Airways влаштував розпродаж до Дня Валентина

До весілля – зустрічалися 4 з половиною місяці

"Нам повідомили, що є такий пілотний проєкт "Шлюб за добу". Ми погодились зробити сам розпис саме 14 лютого – до Дня всіх закоханих", – розповіла дружина, співробітниця Академії Державної пенітенціарної служби Наталія Тураш.

Колега Наталії та Сергія Світлана Ющенко пояснила, що мовилося не про просте весілля, а публічне. Воно навіть до чогось зобов'язувало пари.

Той день дійсно запам'ятали – були спалахи фотокамер, інтерв'ю, почесні гості зі столиці та погляди сотень містян.

Як живе родина, що наважилася на весілля за проєктом Мін'юсту: дивіться відео

До дня весілля пара зустрічалася всього чотири з половиною місяці. Вона була ще курсанткою, а він – співробітником Академії пенітенціарної служби.

Одруження стало несподіванкою для батьків

Водночас швидке одруження пари стало несподіванкою й для їхніх батьків.

"Батьки були в шоці. Вони не думали, що це все буде так швидко, але також сказали, що такий шанс не можна втрачати. Всі насправді були раді", – пригадав чоловік Наталії, співробітник Академії Державної пенітенціарної служби Сергій Тураш.

Зауважте Кому в Україні заборонено одружуватися: Мін'юст надав роз'яснення

За всі роки спільного подружнього життя Наталія та Сергій жодного разу не пошкодували, що 5 років тому одружилися нашвидкуруч. І певні – це таки кохання.

Ми дихаємо в одному напрямку, ми робимо більшість речей однаково. Напевно, саме тому він обрав мене і вже не перший рік ми разом,

– сказала Наталія Тураш.

"Все швидко, але ми ні про що не жаліємо. 14 лютого – уже 5 років, он ще росте маленький член родини. Все добре", – додав Сергій Тураш.

Подружжя виховує сина

Наразі родина пенітенціаріїв виховує маленького сина – Анатолія. Подружжя впевнене: випробування на міцність їхня сім'я пройшла.

Читайте також 10 найяскравіших весіль року, які захоплюють подих

Колега Наталії та Сергія Світлана Ющенко зазначила, що проживши 5 років, у 2022 році подружжя святкуватиме своє "дерев'яне весілля". Відповідно, це є свідченням того, що це було правильне й відповідальне рішення.

Окрім Наталії та Сергія, 5 років тому шлюб за добу зареєстрували ще дві пари чернігівців. Одна з них – також родина пенітенціаріїв. Сьогодні всі 3 пари щасливо живуть у шлюбі й готові ділитися своїми рецептами подружнього життя.