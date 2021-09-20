Батьки випивали та не шукали дітей весь день: нові подробиці загибелі малечі в закритій скрині

На Донеччині днями двох маленьких дітей знайшли мертвими у закритій скрині. Прокуратура з'ясувала моторошні деталі трагедії.

Після розслідування та спілкування із сусідами вдалося встановити, що сім'я перебувала на обліку в соцслужбах.

Важливо На Донеччині зникли 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик: їх тіла знайшли у старій скрині

Батьки не одразу почали шукати дітей

З'ясувалося, що 18 вересня мати з чоловіком поїхали працювати на поле, залишивши 10-річну доньку та 7-річного сина одних вдома. Приблизно о 10:00 вона говорила з дітьми телефоном, але вже з 11:00 малеча перестала відповідати на дзвінки.

Повернувшись додому лише ввечері, жінка разом із чоловіком вжили алкогольні напої. Після цього батько пішов спати, а мати почала самостійно шукати дітей. Проте, не знайшовши їх, вона вирішила повідомити про зникнення працівників поліції.

Дітей знайшли мертвими

Правоохоронці разом з кінологами певний час шукали дітей. Аж раптом їхню уваги привернула стара скриня в одній із кімнат будинку. Дітей знайшли всередині без ознак життя.

Попередньо, залишившись вдома без дорослих, діти самі залізли до скрині. Та закрилася на замок, коли вони гралися всередині й малеча померла від нестачі повітря. Додамо, що остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

Яке покарання світить батькам

Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за кількома статтями:

115 про умисне вбивство двох малолітніх дітей;

166 про злісне невиконання батьками своїх обов'язків.

Санкції статті передбачають: