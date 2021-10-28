У Харківській прокуратурі повідомили, що батьків 16-річного хлопця, якого підозрюють у смертельній автотрощі у Харкові, можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Діям матері та батька нададуть юридичну оцінку.
У прокуратурі кажуть, що Infinity придбали батьки та підліток використовував її за їхньої мовчазної згоди та невтручання.
Йому на момент вчинення ДТП –16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були розуміти, але допускали, – пояснив Чубенко.
Чубенко наголосив, що невдовзі діям батьків підозрюваного нададуть юридичну оцінку. Можливо, буде адміністративний напрям – коли складуть протокол за невиконання батьківських обов'язків. Також є ймовірність кримінальної відповідальності – адже ці дії спричинили важкі наслідки.