Про це на брифінгу повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Важливо Без права внесення застави: суд взяв під варту 16-річного підозрюваного у ДТП у Харкові

У прокуратурі кажуть, що Infinity придбали батьки та підліток використовував її за їхньої мовчазної згоди та невтручання.

Йому на момент вчинення ДТП –16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були розуміти, але допускали,

– пояснив Чубенко.

Чубенко наголосив, що невдовзі діям батьків підозрюваного нададуть юридичну оцінку. Можливо, буде адміністративний напрям – коли складуть протокол за невиконання батьківських обов'язків. Також є ймовірність кримінальної відповідальності – адже ці дії спричинили важкі наслідки.