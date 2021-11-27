У батьків і медиків різні пояснення: у Черкасах 3-річний хлопчик зазнав опіків під час операції
27 листопада 2021 , 00:45Читать новость на русском
Джерело:ТСН
У Черкасах в лікарні сталася надзвичайна ситуація з дитиною. Під час хірургічного втручання 3-річний хлопчик зазнав травми.
Мовиться про опіки на шкірі голови. Чому так сталося – пояснення у батьків та лікарів геть різні.
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Звідки у дитини опіки: у Черкасах в лікарні дитина зазнала травм
Під час хірургічного втручання в одній з лікарень Черкас зазнав опіків 3-річний хлопчик.
- Йому мали видалити наріст біля вуха, але цього так і не зробили.
- Під час операції щось сталося, і в палату дитину привезли з опіками на шкірі голови.
Чому так сталося – пояснення різні.
- Батьки кажуть, що коли їхня дитина була на операційному столі, у медиків начебто заіскрила апаратура. А це могло спричинити займання постелі, на якій лежала дитина під анестезією.
- А от лікарі стверджують, що апаратура у них справна. А операцію вони припинили, бо побачили дивну реакцію організму хлопчика на хірургічне втручання.
Зараз дитина вже при тямі після анестезії й перебуває під відновлювальними крапельницями. Батьки ж планують завершити операцію в іншому закладі.
Звідки з'явилися опіки у дитини під час операції – наразі незрозуміло / Скриншот із відео ТСН
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