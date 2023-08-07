На оновленій "Батьківщині-матері" знайшли ще один радянський символ
7 серпня 2023, 10:00Читать новость на русском
Напередодні у столиці на щиті "Батьківщини-матері" встановили тризуб. Однак у мережі помітили ще один радянський символ на монументі.
Так, журналіст Олександр Войт оприлюднив фото, на якому можна побачити, що на монументі зображена зірка – ще один символ СРСР. Про це інформує 24 Канал.
До теми У Києві на щиті монумента "Батьківщина-мати" встановили тризуб: яскраві кадри
На "Батьківщині-матері" знайшли ще один радянський символ
На кадрі видно, що на мечі монумента зображена зірка – ще один символ СРСР.
Ще один радянський символ / фото із соцмереж
Історик та політолог Олександр Палій запропонував, що робити з двома зірочками на мечі статуї. Серед варіанті:
- стилізувати під зірки з прапорів ЄС і НАТО, тобто Європейської Цивілізації, яку захищає Україна.
- декомунізувати і здерти.
Декомунізація "Батьківщини-матері": що відомо
- У Києві на монументі "Батьківщина-мати" встановили український тризуб. Це зробили зранку 6 серпня.
- Остаточні роботи планують завершити до Дня прапора України – 23 серпня.
- До речі, український тризуб значно більший, аніж радянський герб. Його розміри – 4,5 на 7,5 метрів. Його прикріпили на пластини, якими перекрили місце, де був раніше герб СРСР.
- Українців попередили, що відразу відтінок металів щита й герба може відрізнятися. Проте приводу для хвилювань немає, адже сталь на сонці та відкритому повітрі через деякий проміжок часу набере свого сталого прогнозованого кольору.
- Зауважимо, що демонтувати радянський герб почали 30 липня. Тоді з монумента зняли першу частину символіки СРСР. Завершили декомунізувати "Батьківщину-мати" 1 серпня.
- Вартість цього проєкту – 28 мільйонів гривень. Однак фінансувати заміну символіки будуть не з державного бюджету, а з групи Метінвест Ріната Ахметова.