Майже готовий: показали кадри створення герба, який опиниться на щиті "Батьківщини-матері"

На одному із заводів Києва закінчують виготовлення українського Тризуба, який замінить радянські серп і молот на щиті "Батьківщини-матері".

Директор заводу розповів, що за 10 днів Тризуб буде повністю готовий.

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На заводі вже закінчують герб для "Батьківщини-матері"

Розмір конструкції – 7,5 на 4,5 метра. Наразі її обварюють, пізніше шліфуватимуть і за 10 днів вона буде готова.

В інтерв'ю "Українській правді" міністр культури Олександр Ткаченко сказав, що заміна радянського символу на герб має важливе значення.

По-перше, це встановлення історичної справедливості. Також це очищення публічного простору від радянських комуністичних маркерів та ідеологічних символів й наповнення ландшафту столиці суверенної незалежної держави коректними патріотичними сенсами.

Вже понад рік працюємо над кейсом заміни герба на Тризуб. Це дуже складний процес. Від затвердження плану дій від музею історії України у Другій світовій війні, який включав технічне обстеження, залучення провідних фахівців для проведення багатошарової експертизи та підготовки проєктної документації, до початку безпосередніх робіт на складному об’єкті, який включає демонтаж, виготовлення нової конструкції й, власне, її встановлення,

– сказав він.

Вартість проєкту – 28 мільйонів гривень

Міністр зазначив, що встановлення Тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" реалізується виключно за підтримки великого бізнесу, який регулярно та в великій кількості донатить на дрони та ЗСУ. Вартість проєкту – 28 мільйонів гривень.

Зазначимо, що відповідне рішення про декомунізацію "Батьківщини-матері" ухвалили 13 липня. Ще у 2022 році у Дія 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб Тризубом.