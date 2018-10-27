"Батьківщина" з маніпулятивною метою використала Притулу: шоумен не стримує емоції

Волинський осередок партії "Батьківщина" задля політичної реклами та без дозволу використала фото та результати волонтерської діяльності відомого шоумена та телеведучого Сергія Притули. Останній на це злісно відреагував.

Соцмережею Facebook шириться рекламний допис Волинської обласної партійної організації "Батьківщини" із Сергієм Притулою – зображено його фото, яке супроводжує підпис "Сергій Притула зібрав 7,5 мільйона гривень для бійців АТО. Поважаєш? Став лайк!"

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Як згодом сповістив сам шоумен, дозволу на це він свого не давав.

"Річ же не у тому, що я зібрав не 7,5 мільйона, а понад 30 мільйонів. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Річ у тім, що штаб ВО "Батьківщина" на Волині замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики та свого політичного бренду", – наголосив він.

Водночас він зауважив, що використання зображень, фото публічних осіб, які не мають стосунку до політичних організацій на їхніх офіційних сторінках у мережі може розцінюватись, як дезінформація.

"Зважаючи на те, що цю публікацію було розрекламовано, маніпуляція є свідомою та може мати на меті введення в оману читачів, у яких виникає асоціативний ряд, що Сергій Притула має стосунок до волинської "Батьківщини", або ж здійснює свою волонтерську діяльність з політичною метою. Зважаючи на те, що Сергій здійснює свою волонтерську діяльність через збір коштів від громадян, бізнесменів, політична заангажованість може нанести шкоду його діловій репутації та зашкодить також пошуку ресурсів на потребу фронту", – цитує Притула слова юриста, який роз’яснив йому всю цю ситуацію.

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За словами ж самого гумориста, "Батьківщина" вирішила попіаритись на тлі п’яти років його волонтерської діяльності.

Це були не прості 5 років для мене особисто. І сивини в моїй бороді за ці роки додалось не тільки тому, що я старію та у мене багато концертів, а й тому, що було багато чого пережито, пов’язаного саме з війною. І тут на горизонті намальовується якась політична організація, яка спокійно собі примазується до моїх безсонних ночей, нервів, страхів і понад 5 мільйонів особистих коштів. Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів, як ви, на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить! А ви зараз що робите, ідіоти?! Ви хоч там у штабі розумієте, що вклавши гроші у рекламу цього повідомлення, ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах. Вас по судах затаскати, щоб розширити кругозір та життєвий досвід? Себе виставляйте на своїх сторінках, хай вас люди лайкають за те, що ви робите,

– обурено зазначив Притула.

Відтак, у зв’язку із ситуацією, що склалася, телеведучий вимагає вибачення з боку волинського осередку "Батьківщини" з ремаркою, що вони ніколи йому не допомагали у його волонтерській діяльності. Також він звернувся до центрального апарату політсили, аби вони публічно засудили таку маніпулятивну діяльність своїх колег.

"Якщо в межах 24 годин офіційне вибачення не з’явиться на сторінці у Facebook волинської "Батьківщини", я урочисто обіцяю відступити від свого принципу аполітичності та візьмюсь за вас зі всім своїм завзяттям. Я буду стежити за кожним вашим "косяком" і використаю всі свої ресурси. А буде мало, то звернусь до своїх колег волонтерів, які будуть солідарними зі мною, як і я часто є солідарним з ними. Бо ви зараз не Притулу хотіли "поюзати", ви весь волонтерський рух хотіли раком поставити. А зараз може вийти навпаки. Буде війна, яка нам не буде коштувати багато грошей та зусиль. А вам доведеться дуже сильно відволікатись. І за часом, і за грошима. Але ви можете цього уникнути. Просто вибачтесь", – підсумував Притула.

Додамо, на офіційному сайті волинської "Батьківщини" уже з’явилася заява щодо інциденту.

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ВО "Батьківщина" Волинь приносить щирі вибачення волонтеру Сергію Притулі за те, що без його відома використала його зображення та оприлюднила недостовірну інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу армії. Сергій Дмитрович не є членом ВО "Батьківщина" та конкретно ВО "Батьківщина" Волинь ніколи не допомагали пану Притулі у його волонтерській діяльності. З приводу цього Волинська обласна організація ВО "Батьківщина" проведе службове розслідування, однак не виключаємо втручання з боку недоброзичливців нашої політичної сили. Водночас заявляємо, що ми щиро поважаємо Сергія Притулу та цінуємо його допомогу український армії. Волинська обласна організація ВО "Батьківщина" теж не залишається осторонь та надає посильну допомогу для наших захисників і ніколи не робить на цьому піару. Надіємось на повагу та взаєморозуміння з боку Сергія Притули,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, це вже не перший скандал в Україні щодо використання політичними партіями зображень відомих людей, активістів, волонтерів, воїнів без їхнього дозволу. Так, на початку лютого співачка та волонтер Анастасія Приходько обурилась, що її обдурили та без згоди використали у передвиборчій кампанії президента Петра Порошенка. За її словами, міністр культури України Євген Нищук запропонував артистці знятися в саме у соціальному ролику, проте він вийшов у підсумку політичним.



Крім того, вже у липні прес-служба все того ж Порошенка без дозволу та для власного піару використала фото прес-аташе 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Поліни Кравченко.