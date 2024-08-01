Герб на "Батьківщині-Матері" у Києві може відвалитися. Свого часу його приварили без погодження з фахівцями Інституту електрозварювання імені Патона.

Директор Інституту Ігор Крівцун розповів журналістам, що погодження намагались взяти вже після встановлення герба. До речі, тризуб на "Батьківщині-Матері" завершили встановлювати 6 серпня 2023 року.

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Що відомо про тризуб на "Батьківщині-Матері"

Тризуб приварили, але до нас ніхто не звертався. А проблема в тому, що там, де вони варили, – там вітер, там немає захисту, і всі ці шви під загрозою – вони вже жовті, хоча це й нержавіюча сталь,

– розповів Ігор Крівцун.

За його словами, до Інституту звернулись вже тоді, коли завершили зварювальні роботи. Зокрема, тоді намагались отримати погодження.

"Я кажу – ні, хлопці, ви працювали, ви й відповідайте. А нещодавно ми обстежили монумент дронами й побачили, що там уже є корозія", – заявив директор Інституту електрозварювання імені Патона.

За його словами, зварювальні роботи треба було виконувати за технологією, розробленою фахівцями Інституту. А тепер є загроза, що зварні шви можуть бути пошкоджені корозією.

До речі, 30 липня 2023 року з щита монумента "Батьківщина-Мати" у Києві демонтували радянську символіку. У Мінкульті пояснювали, що тризуб виготовляли з європейського металу, адже український – не підходив.

"Батьківщину-Матір" у Києві спорудили у 1981 році. Вона є пам'яткою науки й техніки місцевого значення. "Батьківщину-Матір" вважають найвищою монументальною скульптурою в Європі.