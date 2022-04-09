Батько з донькою хотіли вивезти закордон елітні іномарки: серед них – Ferrari
Джерело:телеграм ДПСУ
Прикордонники повідомили про випадок, коли батько з донькою хотіли вивезти закордон елітні іномарки. З'ясувалося, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені.
У Державній прикордонній службі повідомили про спробу незаконного перетину двома українцями кордону на елітних автомобілях.
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Батько з донькою хотіли вивезти закордон елітні іномарки
Двоє громадян України – батько з донькою – прямували закордон на Mercedes та Ferrari 2019 та 2017 років випуску,
– повідомили прикордонники.
У ДПСУ встановили, що підписи власників авто у дорученнях були підроблені. Та й самі вони на момент видачі цих документів з перебували поза межами України.
Водіїв разом з іномарками передали до Національної поліції.
Автівки, які намагалися вивезти українці / Фото ДПСУ
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