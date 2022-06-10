Батько з синами пліч-о-пліч нищать російських окупантів у лавах ЗСУ

Українці стають на захист своєї країни цілими сім’ями. Батьки й сини боронять нашу землю пліч-о-пліч.

Батько з синами нищать окупантів у лавах ЗСУ

Один із таких прикладів навели у Міністерстві оборони України. Батько з синами нищить російських загарбників у лавах Збройних Сил України.

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Так, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, брати з позивними "В'юн" та "Чечен" стали на захист своєї Батьківщини. Батько, дізнавшись, що обидва сини на фронті, приєднався до них – сказав, що не буде відлежуватися.

Сини воюють, а я що буду вдома відлежуватись? Батькові без синів не можна. Україна – моя Батьківщина. Жодній російській тварюці не дозволено сюди заходити!

– сказав чоловік.

Це лише один із прикладів, коли на фронт вирушила вся сім'я, аби здобути перемогу та забезпечити нам щасливе майбутнє.

Втрати ворога станом на 10 червня

Українські захисники та захисниці щодня тільки й роблять, що наближають нашу перемогу. Вони роблять це і ліквідовуючи окупантів та їхню техніку зокрема. Так, лише за минулу добу наші відважні воїни знищили 200 окупантів, а загалом на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки: