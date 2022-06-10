Батько з синами пліч-о-пліч нищать російських окупантів у лавах ЗСУ
Джерело:фейсбук Міноборони України
Українці стають на захист своєї країни цілими сім’ями. Батьки й сини боронять нашу землю пліч-о-пліч.
Батько з синами нищать окупантів у лавах ЗСУ
Один із таких прикладів навели у Міністерстві оборони України. Батько з синами нищить російських загарбників у лавах Збройних Сил України.
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Так, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, брати з позивними "В'юн" та "Чечен" стали на захист своєї Батьківщини. Батько, дізнавшись, що обидва сини на фронті, приєднався до них – сказав, що не буде відлежуватися.
Сини воюють, а я що буду вдома відлежуватись? Батькові без синів не можна. Україна – моя Батьківщина. Жодній російській тварюці не дозволено сюди заходити!
– сказав чоловік.
Це лише один із прикладів, коли на фронт вирушила вся сім'я, аби здобути перемогу та забезпечити нам щасливе майбутнє.
Втрати ворога станом на 10 червня
Українські захисники та захисниці щодня тільки й роблять, що наближають нашу перемогу. Вони роблять це і ліквідовуючи окупантів та їхню техніку зокрема. Так, лише за минулу добу наші відважні воїни знищили 200 окупантів, а загалом на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки:
- танків – 1409 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3450 одиниць,
- артилерійських систем – 712 одиниць,
- РСЗВ – 222 одиниці,
- засобів ППО – 97 одиниць,
- літаків – 212 одиниць,
- гелікоптерів – 178 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,
- крилатих ракет – 125 одиниць,
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,
- спеціальної техніки – 54 одиниці.
За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільших втрат вороги зазнали на на Харківському та Бахмутському напрямках фронту.
При цьому у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.
ЗСУ фактично знищили цілу бригаду росіян
Українські воїни продовжують боронити нашу землю від російських загарбників. За понад 3 місяці повномасштабної війни українські воїни фактично знищили майже весь особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Мовиться про приблизно 800 загиблих та близько 400 поранених.
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