Це дежавю, таке вже було з Антонівським мостом, – Гуменюк про латання дір у Чонгарі

Внаслідок "бавовни" 22 червня Чонгарський міст, який сполучає окупований Крим з Херсонщиною, отримав значні ушкодження. Окупанти будь-що намагаються його відремонтувати.

Це вже прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зауважила, що на Чонгарському мосту ускладнений рух, тому що ЗСУ тримають вогневий контроль, а окупанти не можуть спрогнозувати, коли саме він здійсниться, пише 24 Канал.

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Аналогія з Антонівським мостом

Те, що вони намагаються підлатати міст і якось його використовувати – це дежавю, коли така сама справа була і з Антонівським мостом і з Каховською ГЕС, коли наша ювелірна робота дозволила зберегти інфраструктуру, але не використовувати її за планами ворога,

– підкреслила Гуменюк.

Зараз вже можна констатувати, що загарбники не мають нормальної логістики і це відбивається навіть на поводженні з пораненими, розповідає речниця. Ворог розгортає на окупованих територіях додаткові шпиталі, тому що не може їх транспортувати фактично нікуди.

Через міст перевозили 70% боєприпасів

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук теж зазначає, що росіяни намагатимуться відновити Чонгарський міст.

"Не даремно вони кинули туди понтонну переправу, тому що це важливий логістичний зв'язок. Власне, є інформація. що близько 70% озброєння та боєприпасів провозили саме через Чонгар до ворожих підрозділів на лівому березі", – наголосив Братчук.

Він додав, що в окупантів порушена логістика і у них тепер буде менше спроможностей. Тому вони так активізували ремонт мосту.