Росіяни чекали цей ешелон для нового обстрілу України, – Жданов про "бавовну" в Джанкої

В тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой пролунала "бавовна". За інформацією з деяких джерел місто було атаковано безпілотниками. Судячи з фото, які є у відкритих джерелах, це були китайські дрони.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стримі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. За його словами, такий самий безпілотник влучив у дах штабу військово-морських сил у окупованому Сімферополі.

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Або пошкоджені, або здетонували

Жданов розповів, що цього разу прилетіла ціла зграя безпілотників. Вони влучили у нафтобазу у Джанкої біля залізничної станції.

Також вони уразили військовий ешелон з ракетами "Калібр". Це відбулось з подачі наших західних партнерів. А також чудово спрацювала українська розвідка, яка вирахувала місце розташування ешелону з ракетами "Калібр",

– зауважив військовий експерт.

На його думку, це нові ракети, щойно виготовлені: наша розвідка повідомляла, що Росія виготовляє щомісяця до 50 одиниць різних ракет, зокрема "Калібри".

Військовий експерт відзначив, що в морі не було жодного носія ракет "Калібр" – напевно чекали цей ешелон з ракетами, щоб здійснити черговий удар по території України.

"Ракети або пошкоджені, або здетонували. Достатньо одного уламка, щоб пошкодити ракету і вона вже не буде придатна до пуску – її можна тільки утилізувати", – впевнений Жданов.

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Можемо контролювати логістику ворога

Він наголосив, що коли споруджували трасу Керч – Севастополь "Таврида" з відгалуженням на Сімферополь, побудували Керченський мостовий комплекс. Він передбачає 2 види руху: залізничний та автомобільний.

Залізнична гілка йде на Джанкой. І лише з Джанкою вона повертає на Сімферополь та Севастополь і має відгалуження на Євпаторію. Таким чином побудована система залізниці Криму. Так було зручно, коли постачання до Криму надходило з України,

– пояснив Жданов.

За його словами, коли Росія анексувала Крим і почала будівництво Керченський транспортний комплекс, мала бути побудована пряма залізнична гілка з Керчі на Севастополь. Але її чомусь не побудували. І Джанкой залишився головним залізничним хабом Криму.

Сьогодні, завдаючи удари по залізниці в Джанкої, ми можемо контролювати логістику основних військових вантажів, які надходять на західне узбережжя Криму,

– підкреслив він.

На його думку, про кількість знищених ракет ми дізнаємось за кілька днів, коли наша розвідка порахує збитки окупантів.І тоді відкриті джерела інформації опублікують ці результати.

"Також згоріло пальне, яке призначалось для російських окупаційних військ, розташованих в тимчасово окупованому Криму і на території материкової України", – зазначив Олег Жданов.

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