Готувався удар по Україні: військовий експерт розповів про наслідки "бавовни" на Енгельсі

"Бавовна" на аеродромі Енгельс в Росії, скоріше за все, зірвала чергову ракетну атаку по критичній інфраструктурі України. Про це говорить активність російських військ напередодні.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його даними, саме підходили прогнозовані строки нового удару, була зафіксована активність стратегічної авіації, а у Чорне море вийшло декілька носіїв крилатих ракет "Калібр".

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Друга вдала "бавовна"

Військовий експерт говорить, що нова "бавовна" схожа на попередній подібний випадок на аеродромі Енгельс.

Я не думаю, що якщо перший раз вийшло більше, ніж вдало, то треба було щось змінювати. І якщо це випадкова "бавовна" – доволі приємний збіг. Якщо якимось чином надзвуковий чи білязвуковий недопалок пролетів близько 600 кілометрів, то супер, система працює, – вважає Олег Катков.

За словами головного редактора Defense Express, вже є фотопідтвердження вдалої "бавовни". Експерт вважає, що варто дивитися тільки знімки з радіолокаційних супутників, адже над аеродромом спостерігається щільна хмарність і фото з оптичних супутників не дозволять оцінити масштаби руйнувань.

"На аеродромі, можливо, знаходилося до 20 літаків. Це мова про стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які також там базуються. І треба розуміти, що це другий раз поспіль. Тобто, це другий ляпас Кремлю та удар по найбільш захищеному аеродрому в Росії", – розповів військовий експерт.

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Пошкоджено п'ять літаків

З приводу російських втрат, Олег Катков повідомив, що на даний момент верифіковних даних немає, але в деяких російських телеграм-каналах пишуть, що значно пошкоджено п’ять літаків.

П’ять стратегічних бомбардувальників – це космічні втрати для Росії. Це астрономічні втрати, навіть якщо літаки і можна буде потім відновити,

– вважає військовий експерт.

Супутникові знімки покажуть

Головний редактор Defense Express розповів, що минулого разу на супутникових знімках було добре видно, що один зі Ту-95 побував у глобальній пожежі і, як мінімум, відправлений на дуже серйозний ремонт. Враховуючи, що дана модель літаків майже не виробляється, ця втрата може стати невідворотною.

Олег Катков впевнений, що для оцінки втрат на Енгельсі вистачить звичайних супутникових знімків.

Для цього вистачає навіть наукових супутників, тому що ми говоримо про літаки з розмахом крила 50 метрів. Навіть малої роздільної здатності вистачає, щоб оцінити все, що там відбувається,

– підсумував військовий експерт.

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