Губернатор Саратовської області заспокоює росіян через бавовну на "Енгельсі": йому не вірять
На аеродромі "Енгельс", що в Саратовській області, прогриміли потужні вибухи. Місцева влада почала заспокоювати росіян.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін відреагував на вибухи в "Енгельсі". Місцева влада запевняє, що у Росії нічого не сталося і панікувати росіянам не варто, пише 24 канал.
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Росіяни починають про щось здогадуватися
Бусаргін заявив, що "жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не сталося". Він додав, що "жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав".
Однак зазначимо, що саме в Енгельсі базується ворожа авіація, яка завдає масованих ракетних ударів по Україні. "Енгельс-2" – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Місцева влада не згадала про військовий об'єкт, лише повідомила про цивільну інфраструктуру.
Росіяни ж не вірять Бусаргіну. Вони пишуть, що самі чули потужні вибухи поблизу бази. Також дехто зазначає, що потужні звуки вибуху чула половина Саратовської області.Як росіяни реагують на чергову "бавовну": дивіться фото
Що відомо про "бавовну" в Росії
- 5 грудня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.
- "Енгельс-2" – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Там розміщені два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.
- Крім того, повідомляють про вибухи бензовоза на іншому російському аеродромі під Рязанню. Передають, що 3 людини загинули під час вибуху на стоянці. Російські ЗМІ традиційно приписують усе "бавовні".
- Супутникові знімки від компаній Maxar Technologies і Planet Labs, зроблені 28 листопада, свідчать, що один з головних російських воєнних аеродромів "Енгельс" перебуває у бойовій готовності. Ймовірно, окупанти підготували його до нової масованої атаки по Україні.