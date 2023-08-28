СБУ виконала на відмінно бойову задачу в Курську: зведення з фронту від Романа Світана

Військова контррозвідка Служби безпеки України у ніч на 27 серпня за допомогою дронів атакувала аеродром у російському Курську. Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей.

Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Бавовна" в Курську

Роман Світан зазначив, що, згідно з наявною інформацією, це робота СБУ. Декілька десятків дронів, якими вони керували, завдали серйозних пошкоджень 4 Су-30, 1 МІГ-29, а також ЗРК С-300 та "Панцир". Крім того, деякі дрони дійшли до систем РЕБ.

Контррозвідка СБУ виконала на відмінно бойову задачу. Приблизно такого ж рівня, як своїм "Sea Baby",

– наголосив військовий експерт.

Спецслужба розвивається, виконує бойові задачі. Адже удар по носіях ракет приводить до зменшення кількості ракетних атак.

Розбита російська колона в Каховці

Збройні сили України розгромили колону російських окупантів у районі Каховки, що на окупованій частині Херсонщини.

Роман Світан пояснив, що у росіян останнім часом йде постійне пересування, тобто перекидання сил та засобів. Адже у них одночасно виникло дуже багато проблем в районі того ж Роботиного, тобто на Запорізькому напрямку. А також після висадки десанту ГУР МО в Криму – відповідно ще й цей напрямок.

"Тобто у них йде постійне "латання дір" й відповідне перекидання сил та засобів. А тут вже працює наша розвідка", – додав Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном:

Росіяни перекидають елітні підрозділи з Кремінної

За словами військового експерта, у росіян підрозділ вже вважається "елітним", якщо немає "сидівших".

Насправді всі елітні підрозділи були знищені українськими військами минулого року. А ті, кого вони зараз набирають, вважаються "елітними", якщо мають хоча б берети тих підрозділів.

Світан пояснив, що зараз для екстреного перекидання використовують частини Повітряно-десантних військ, адже вони найбільш мобільні. Тим паче вони укомплектовані легкою бронею, тому їх й легко перекинути, й легко керувати.

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