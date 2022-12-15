Приліт у склад боєприпасів: потужна "бавовна" завітала в Ірміно на Луганщині

Виявляється, що бавовна розквітає і взимку. Зокрема, у четвер, 15 грудня, потужний приліт зафіксували в Ірміно Луганської області.

Про вибухи сповістили місцеві телеграм-канали. Як відомо, в повітря злетів склад боєприпасів окупантів.

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Що відомо про вибух

У мережі поширюють відео з місця події. На них видно, що в тимчасово окупованому Ірміно стався потужний вибух. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок прильоту.

На місці події загорілась масштабна пожежа та чути звуки детонації. Зазначають, що звуки вибухів чути навіть за кілька кілометрів від місця події.

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