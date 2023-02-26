Білоруські партизани або наші ДРГ: полковник ЗСУ про "бавовну" в Мачулищах

Відпрацювання по території авіабази поблизу селища Мачулищі, що в Білорусі, є добре підготованим. Для цього використовувалися засоби із дальністю ураження 5 кілометрів.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, білорусам точно не вдасться знайти винних.

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Чиїх рук справа

Роман Світан пояснив, що на такого типу аеродромах біля українського кордону, однозначно, стоять дуже потужні системи ППО. Це свідчить про те, що ні БпЛА, ні вертоліт Ту-141 "Стриж" не пройдуть.

Скоріше за все робота або білоруських партизанів, або українських ДРГ, або ще чиїхось – не факт, що українських,

– зазначив він.

На його думку, відпрацювати по аеродрому можна успішно завдяки певним засобам ураження із дальністю хоча б 5 кілометрів.

"Ці засоби є, вони у світі є, у нас є, можливо, вже і тих самих білоруських партизанів, а, можливо, у білорусів, які воюють проти Росії на нашому боці", – додав Світан.

За словами, військового експерта, "бавовна" в Білорусі – результат роботи наземних служб.

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Засоби ураження

Роман Світан розказав, що, ймовірно, партизани використали щось типу Javelin, відпрацювавши по літаку та двигунах, які є на аеродромі.

Оптимальний варіант такого роду дій – це працювати по паливному заправнику, який наразі заправляє літак. Це найкращий варіант,

– зосередив увагу він.

На думку військового експерта, заправник світиться в інфрачервоному діапазоні, а це дає можливість ракеті цілитися на відображувальний сигнал.

"Я думаю, "партизани", тобто розвідувальні групи, які працюють по російських військових об'єктах, якими є ті ж самі Мачулищі: військові літаки і вся інфраструктура аеродрому, знають, як це робити", – додав він.

До того ж відповідні групи були добре підготованими, тому всі заходи білорусів, спрямовані на відстеження та перехоплення причетних, є марними.

Відсутність систем ППО

Роман Світан повідомив, що аеропорт "Енгельс" у Саратовській області, куди неодноразово завітало "бавовнятко", точно не був прикритий системою ППО.

"Системи ППО, зенітно-ракетні комплекси у росіян стоять і прикривають ті близько 40 аеродромів, які є вздовж кордону з Україною. Це стосується і Білорусі", – пояснив він.

За його словами, противник підтягував С-400 "Тріумф", С-300 в 5 областей, які межують з Україною, та в окупований Крим.

А до "Енгельса" пройшли наші "Стрижі",

– зауважив Світан.

На думку військового експерта, за старою радянською традицією глибинні аеродроми не прикриваються системами ППО.

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