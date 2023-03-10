Маріуполь "бавовнить": у місті чули до 20 вибухів

У тимчасово окупований Маріуполь до загарбників завітала масштабна "бавовна". Було справді гучно – українська влада повідомляє про близько 20 вибухів.

Наразі точно не відомо, куди прилетіли "гостинці" для окупантів. Однак радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пообіцяв повідомити деталі згодом.

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У Маріуполі гостює "Бавовнятко": що відомо

У Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало до 20 вибухів. Ймовірно, окупантів потужно "забавовнило".

Радник мера міста уточнив, що епіцентр вибухів зафіксували у Кальміуському районі. Куди саме влучили снаряди – поки невідомо.

Деталі згодом. Але вечір перестає бути ординарним. "Бавовнить",

– зазначив Андрющенко.

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"Бавовни" забагато не буває: окупантам ніде немає спокою