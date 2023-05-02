Є нова фраза, – радник мера Маріуполя сказав, як окупанти пояснюють "бавовну"

На тимчасово окуповані українські території все частіше приходить в гості "бавовна". Окупанти намагаються приховувати влучання та вигадують різні пояснення вибухам.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти вже не можуть генерувати достойні відмазки.

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Росіяни намагаються приховати прильоти

Петро Андрющенко зазначив, що росіяни відійшли від застарілих фраз "газовий балон зірвався", "літак долає звуковий бар'єр" чи "у Маріуполі впав кран" для виправдання невдач.

Сьогодні вони напрацювали іншу фразу: "Працюють ракетні війська",

– зауважив він.

Вона шириться на окупованих територіях, починаючи з Мелітополя і закінчуючи Маріуполем.

"Коли читаєш цю фразу, то розумієш, що десь "бавовна" прилетіла", – пояснив Андрющенко.

За його словами, у такий спосіб окупанти, навпаки, роблять послугу ЗСУ, звітуючи про успішне влучання.

Українці чинять спротив

Радник мера Маріуполя повідомив, що спротив у місті тісто взаємодіє з опором в тимчасово окупованих Бердянську, Мелітополі, Пологах. Інформація про прильоти передається оперативно.

Достатньо швидко дізнаємося один в одного, що власне відбувається,

– зосередив увагу він.

Коли у Бердянськ завітала "бавовна", то у Маріуполі, що за 90 кілометрів від міста, було чути вибухи. Втім, занепокоєння це не викликає, бо інформацію українці в окупації передають один одного доволі швидко.

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