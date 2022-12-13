З'явилося відео з наслідками підриву стратегічно важливого мосту у Мелітополі

Останнім часом в окупованому Мелітополі стало ще більше "бавовни". Нещодавно там "втомився" один з важливих мостів.

Увечері 12 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про підрив мосту, який з’єднував місто із селом Костянтинівка, пише 24 канал.

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Чому цей міст важливий

Ця переправа є однією зі стратегічно важливих об'єктів. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.

Пошкодження ще одного логістичного сполучення у Запорізькій області ускладнить росіянам постачання зброї та військової техніки зі східного напрямку на південь.

У мережі показали наслідки підриву мосту.

Як тепер виглядає важлива стратегічна переправа на Запоріжжі: дивіться відео

Поки невідомо, наскільки серйозним є пошкодження мосту на в'їзді до Мелітополя. Втрата однієї траси не є трагічною для російських військ. Оскільки існують об'їзні дороги.

Наразі також не встановлено також, хто міг підірвати міст. Місцеві колаборанти кажуть, що українські диверсанти начебто заклали вибухівку під опору мосту.

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