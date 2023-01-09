"Бавовна" працює: Бєлгородська область – частково без світла, росіяни – в істериці

Російські окупанти завдавали терористичниі удари, аби залишити українців взимку без тепла та світла. Водночас "бавовна" ефектно помстилася ворогу.

Сергій Стерненко наголосив, що без світла залишилися 14 населених пунктів. Окрім того, місцеві жителі проводять вечір без газу.

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Тим часом температура повітря на території області опустилася до -12...-14 градусів.

На болотах – вже виють

Жителі Бєлгородської області істерикують у мережі. Вони повідомляють, що чули "хлопок" та бачили спалахи у небі. 99%, що тепер можна чекати нову фантастичну історію про роботу "славетної російської ППО". Хоча у маразми влади не вірять вже навіть самі росіяни.