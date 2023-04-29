"Бавовна" у Севастополі: окупанти раптом заявили про військове призначення нафтобази

Окупанти визнають, що в захопленому Севастополі сталася "бавовна" на об'єкті, який не призначений для цивільних. Із заяв окупантів можна зробити висновок, що "бавовна" завітала на військовий об'єкт.

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Росією Севастополя Міхаїл Развожаєв розповів, що пожежа в Козачій бухті ніяк не вплине на ситуацію з постачанням пального до Севастополя, пише 24 Канал.

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Окупанти визнають, що в Козачій бухті складна пожежа

За його словами, ці резерви не були залучені для постачання пального на автозаправні станції. Відтак, можна припустити, що пальне було призначено для військової техніки.

Развожаєв повідомив, що пожежа в Козачій бухті серйозна й скоро її загасити не вдасться. За його словами, внаслідок "бавовни" ніхто не постраждав.

Що відомо про "бавовну" в Козачій бухті

У суботу, 29 квітня, близько 4 ранку в тимчасово окупованому Севастополі прогримів вибух. У ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок вибуху сталася пожежа на нафтобазі в Козачій бухті.

Ставленики Кремля в окупованому Криму заявляють, що "бавовну" спричинила атака безпілотника. Хто саме атакував Козачу бухту – невідомо. Місцеві ЗМІ пишуть, що безпілотник нібито підлетів із мису Фіолент.

Нафтобазу у Козачій бухті видно навіть з космосу. На супутникових знімках можна побачити, що вона розташована у порту і жодним чином не захищена.

Слід зазначити, що "бавовна" неодноразово ставалася у Козачій бухті. Зокрема, 28 серпня 2022 року в районі мису Фіолент і Козачої бухти теж чули вибухи.

Протягом одного дня активісти зафіксували в Козачій бухті відразу 10 вибухів. Тоді могла працювати ППО російських окупантів. Крім того, повідомлялося, що в Криму впала ракета "Онікс", якою загарбники намагалися атакувати Україну.

Ще один випадок "бавовни" в Козачій бухті зафіксували 1 жовтня 2022 року. У соцмережах писали про серію вибухів та пострілів, які доносилися з Козачої бухти.

Пропагандисти повідомили, про те, що в районі бухти нібито відбувалися навчання окупантів.