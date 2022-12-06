"Бавовна" на ще одному аеродромі в Росії: окупанти заявляють про займання нафтонакопичувача

Починаємо ранок з хороших новин. Свіжу "бавовну" підвезли до ще одного російського аеродрому, але вже у Курську. Місцева влада нарікає на чергову атаку дрона. Тим часом над містом у небо здіймається густий дим.

Уже другу добу поспіль росіяни спостерігають безпорадність своїх сил ППО. Якщо напередодні вибухи пролунали на аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво", то цього разу – у Курську. Відомо, що там загорівся нафтонакопичувач.

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Вогонь видніється за кілометри

У мережу вже виклали чимало відео. На них можна побачити масштабну пожежу на аеродромі у Курську. Як зазначає місцева влада, спалахнув на об'єкті нафтонакопичувач. Полум'я настільки сильне, що його видно з усіх кінців міста.

Вогонь настільки сильний, що його видно з різних кінців міста: дивіться відео

На це вже відреагував губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, цей аеродром теж буцімто атакували з допомогою безпілотника. Він також відзвітував, що потерпілих немає. За словами очільника області, на місці працюють спецслужби. Вони займаються ліквідацією вогню.

Після вибухів на аеродромі залунала повітряна тривога: дивіться відео

Над містом здійнявся густий чорний дим: дивіться відео

Очевидці активно викладають у мережу відео: дивіться

Пожежею на аеродромі у Курську можна милуватися вічність: дивіться відео

У Курську світає, тож дим видно ще краще: дивіться відео

Вогонь на аеродромі у Курську видніється на ціле місто / Фото з телеграм-каналів

Зауважимо, що цей аеродром не приймає цивільні рейси. Як нагадали у місцевих телеграм-каналах, від початку так званої "спеціальної військової операції", він виконує роль військового летовища.

Вогонь намагаються ліквідувати

Відомо, що пожежники продовжують працювати над ліквідацією вогню на аеродромі. Наразі над містом усе ще здіймається густий чорний дим. Станом на 07:40 приборкати пожежу не можуть уже понад годину.

Цікаво, що місцеві мешканці зауважили, що не чули характерного для безпілотників гулу. Побутує також думка про те, що сам аеродром не постраждав. Хай там як, але все одно щось вкрай дивне коїться у Росії.

Де розташований аеродром

"Бавовну" підвезли до аеродрому "Курськ-Східний". Він розташований за 7 кілометрів від самого міста. Відомо, що він здатний приймати літаки Іл-76, Ту-154, Airbus A320, а також легші повітряні судна. Крім того, він може бути посадковим майданчиком для гелікоптерів усіх типів.

Розташування аеродрому у Курську: дивіться на карті

Зауважимо, що саме летовище розташоване не настільки далеко, як той самий "Енгельс" або "Дягілєво". Від кордону України його відділяє якихось 170 кілометрів.

Нагадаємо, що напередодні вибухи пролунали на аеродромах "Енгельс-2", а також "Дягілєво". Відомо, що у першому випадку пошкоджень зазнала стратегічна авіація ворога, а в другому – вибухнув бензовоз.

Як припустили в Інституті з вивчення війни, атакувати об'єкти, ймовірно, могли українські сили. Це вони могли зробити для того, щоб зірвати кампанію масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Крім того, це демонстрація, що наші військові можуть бити по стратегічних об'єктах ворога.

Водночас українська сторона не вважає себе причетною до вибухів. Ба більше, у ГУР МО підкреслили, що винною у вибухах на аеродромах є саме російська влада.