Дрони ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів прямо під час руху: феєричні кадри

24 травня дрони ГУР вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним. На ТОТ воїни влаштували яскраву залізничну "бавовну".

Прицільних ударів по об'єкту окупаційної логістики прямо під час руху було завдано на залізничній ділянці Верхній Токмак – Молочанськ – Федорівка, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Ураження ворожого потягу

Зазначається, що щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму – порушене.

Удар по потягу окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, що 21 травня Повітряні Cили вдарили по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті. Цей удар серйозно знизив здатність ворога планувати та проводити операції на Покровському напрямку.

На окупованій частині Херсонщини нещодавно вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули 4 офіцерів з підрозділу "Ахмат".

Українські дрони не припиняють успішних візитів на території країни-агресора. Так, 23 і 24 травня був атакований важливий завод росіян у Липецькій області. Він виготовляє батареї для авіабомб і ОТРК "Іскандер". Крім того, був уражений хімічний комбінат "Азот" у Тульській області – найбільший виробник аміаку та азотних добрив у Росії. Це підприємство виготовляє деякі речовини, які використовуються у військовій сфері.