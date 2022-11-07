Росіяни знову без світла: "бавовнятко" завітало до Бєлгородської області

До Бєлгородської області знову завітало "Бавовнятко". Під обстріл потрапив промисловий об'єкт. Наразі у районі відстунє електропостачання.

У понеділок, 7 листопада, місто Грайворон у Бєлгородській області потрапило під обстріл. За інформацією росЗМІ, уламки ракети пошкодили трансформаторний блок, пише 24 канал.

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Які наслідки

У результаті обстрілу зайнявся резервуар з розчинником. У Грайвороні та у сусідньому селі відсутнє електропостачання. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, "бавовна" побувала і у Донецьку. У ніч на 7 листопада пролунали гучні вибухи. Жителі міста нарахували цілих 6 прильотів. Унаслідок влучань потужне полум'я спалахнуло в залізничній адмінбудівлі.

Які ще місця відвідало "Бавовнятко"

6 листопада у Бєлгороді вкотре пролунали потужні вибухи. Повідомляють, що ймовірно там знову загорілася нафтобаза.

Окупантів попереджали, щоб вони не палили в неналежних для цього місцях, однак, схоже, вони не слухають. Масштабні вибухи прогриміли 3 листопада на заводі "Рефма" у Мелітополі.

У СтраткоміЗСУ підтвердили, що внаслідок прильоту поранено близько 50 загарбників та знищено до 10 одиниць військової техніки ворога. Крім того, ще 80 одиниць військової техніки різного типу пошкоджено.

Крім того, "бавовна" пролунала і у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджена дорога Маріуполь – Донецьк, яку російські окупанти використовують в своїх військових цілях.

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