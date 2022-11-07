Росіяни знову без світла: "бавовнятко" завітало до Бєлгородської області
До Бєлгородської області знову завітало "Бавовнятко". Під обстріл потрапив промисловий об'єкт. Наразі у районі відстунє електропостачання.
У понеділок, 7 листопада, місто Грайворон у Бєлгородській області потрапило під обстріл. За інформацією росЗМІ, уламки ракети пошкодили трансформаторний блок, пише 24 канал.
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Які наслідки
У результаті обстрілу зайнявся резервуар з розчинником. У Грайвороні та у сусідньому селі відсутнє електропостачання. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Крім того, "бавовна" побувала і у Донецьку. У ніч на 7 листопада пролунали гучні вибухи. Жителі міста нарахували цілих 6 прильотів. Унаслідок влучань потужне полум'я спалахнуло в залізничній адмінбудівлі.
Які ще місця відвідало "Бавовнятко"
- 6 листопада у Бєлгороді вкотре пролунали потужні вибухи. Повідомляють, що ймовірно там знову загорілася нафтобаза.
- Окупантів попереджали, щоб вони не палили в неналежних для цього місцях, однак, схоже, вони не слухають. Масштабні вибухи прогриміли 3 листопада на заводі "Рефма" у Мелітополі.
- У СтраткоміЗСУ підтвердили, що внаслідок прильоту поранено близько 50 загарбників та знищено до 10 одиниць військової техніки ворога. Крім того, ще 80 одиниць військової техніки різного типу пошкоджено.
- Крім того, "бавовна" пролунала і у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджена дорога Маріуполь – Донецьк, яку російські окупанти використовують в своїх військових цілях.
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