Байден дав вибір Україні щодо НАТО: що може стати перешкодою для швидкого вступу

Президент США Джо Байден поставив Україні ультиматум і запропонував самій обрати, чи хоче вона швидкого вступу до НАТО. Захід очікує чіткого сигналу від керівництва держави.

Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він пояснив, що Україна стоїть перед вибором: подолати корупцію і стати членом Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою, чи продовжувати толерувати корупційні схеми і лишитися поза межами об’єднання.

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"Заява президента Байдена, де він зазначає, що Україна повинна відповідати усім критеріям для вступу в Альянс і згадує корупційне питання – це чесна розмова і прохання до нас побороти корупцію. Тепер м’яч на нашій стороні і нам треба обирати", – каже політичний експерт.

Дві заяви Байдена