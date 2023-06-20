Байден дав вибір Україні щодо НАТО: що може стати перешкодою для швидкого вступу
Президент США Джо Байден поставив Україні ультиматум і запропонував самій обрати, чи хоче вона швидкого вступу до НАТО. Захід очікує чіткого сигналу від керівництва держави.
Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він пояснив, що Україна стоїть перед вибором: подолати корупцію і стати членом Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою, чи продовжувати толерувати корупційні схеми і лишитися поза межами об’єднання.
Дивіться також Столтенберг анонсував рішення, які наблизять Україну до НАТО: Київ хоче швидкого вступу
Дві заяви Байдена
Микола Давидюк нагадав, що президент США зробив дві заяви щодо вступу України у НАТО. Раніше у західних ЗМІ повідомлялося, що він почав працювати з союзниками, переконуючи їх щодо нашого швидкого вступу в Альянс. Після того, як офіційний Київ не відреагував на меседж Байдена, з'явилася друга заява: про те, що Вашингтон не спрощуватиме процедуру для України.
Байден дав вибір Україні щодо НАТО: дивитись відео
Останнє про вступ України до НАТО
- Члени НАТО підтримують майбутній вступ України. За цю ідею виступають усі 30 членів Альянсу, однак термінів не називають.
- Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України – з НАТО. Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що це може статися ще до завершення війни.
- Президент Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що Україна готова до членства в Організації Північноатлантичного договору, але очікує від Альянсу на досягнення відповідного консенсусу.
- Україна подала заявку на вступ у НАТО у вересні 2022 року.