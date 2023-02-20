Візит Байдена до Києва: 20 фото, які ввійдуть в історію

Приїзд президента США Джо Байдена до Києва сьогодні, 20 лютого, став історичною подією. Американський лідер висловив непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

24 Канал зібрав головні фото сьогоднішнього візиту американського лідера. Володимир Зеленський зустрів Джо Байдена на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці, потім лідери поспілкувалися у форматі віч-на-віч.

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Кортеж президента США прибув до Маріїнського палацу після 8:30. На вході американського лідера зустріли Володимир Зеленський і його дружина Олена.



Зеленські зустріли Байдена / Фото ОП

Після цього Байден привітався з іншими поважними українськими особами. Серед них – очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та інші.

Перші миті візиту Байдена:

В рамках візиту Президенти США Джозеф Байден та України Володимир Зеленський відвідали Михайлівський Золотоверхий собор, де їх зустрів Митрополит Епіфаній.



Байден зустрівся з Епіфанієм / Фото ОП

Американський лідер під звуки сирени разом з Зеленським поклав квіти до стіни пам'яті загиблим під час подій на Майдані. Як відомо, в Україні щороку 20 лютого вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні.

Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні:

На Алеї сміливості відкрили табличку Байдена

Сьогодні на Алеї сміливості у Києві відкрили табличку, присвячену президенту США. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна незмінна потужна увага нашій боротьбі і захисту української демократії, а також особистий внесок пана Президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що завжди буде в історії,

– написав президент.

Байден та Зеленський прогулялись центром Києва:

Алея сміливості з'явилася на Площі Конституції перед будівлею Верховної Ради у Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На ній відкривають іменні таблички тим, хто підтримує Україну у цій боротьбі та відвідував країну з візитом у цей період.

Іменна табличка на Алеї сміливості, присвячена Джо Байдену

Що "привіз" Байден

Президент США Джо Байден та Володимир Зеленський провели спільний брифінг. Американський лідер оголосив про надання Україні мільйонів додаткової допомоги.



Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні / Фото ОП

Новий пакет військової допомоги включатиме: артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити Україну від повітряних ударів.

Джо Байден наголосив, що війна проти України стала найбільшим наземним збройним конфліктом за останні три чверті століття. Американський лідер не сумнівається у тому, що українці на полі бою й далі здобуватимуть перемогу.

Також американський лідер анонсував запровадження нових санкцій проти Росії наступного тижня.

Байден оголосив під час брифінгу пакет допомоги Україні на мільярди доларів:

Салліван поговорив із Єрмаком

Разом з лідером США Джо Байденом до Києва 20 лютого прибув радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що візит Байдена стратегічний.

"Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета – перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї", – додав він.

Разом із Байденом до Києва приїздив Салліван:

До слова, Володимир Зеленський назвав переговори з президентом США "плідними" та "дуже важливими". Глава держави сказав, що результати переговорів відобразяться на полі бою. Він підтвердив, що предметом обговорення була зброя дальньої дії, а також додаткове озброєння, яке ще не було поставлене.

Увага Ви й далі будете перемагати, – головні тези з виступу Байдена у Києві

Важливо! Візит президента США Джо Байдена до Києва став історичною подією. Попри те, що зустріч була неанонсованою, вона є потужним сигналом усьому світу. Це перший візит американського лідера в Україну після повномасштабного вторгнення. І перший візит президента США у нашу країну за останні 15 років.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підбив підсумки зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського, заявивши, що президенти США та України задоволені візитом, який можна називати перемогою та чітким сигналом "на болота, що їх ніхто не боїться".