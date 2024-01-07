Глава Пентагону потрапив до лікарні: Байдена не повідомили про госпіталізацію, – CNN

Міністра оборони США Ллойда Остіна госпіталізували до лікарні, де він уже провів кілька днів. Втім, інформацію про це тривалий час приховували навіть від президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.

Очільник Пентагону раніше прокоментував свою госпіталізацію. Ллойд Остін розповів, що чекає якомога швидшого повернення на роботу.

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Байден не знав про госпіталізацію Остіна

Глава Пентагону потрапив до лікарні на Новий рік через ускладнення після планової операції.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив Байдена щодо госпіталізації Ллойда Остіна лише вдень 4 січня.

Пентагон оголосив про госпіталізацію в п'ятницю. Остін опублікував свою першу заяву в суботу, через п’ять днів після госпіталізації,

– йдеться в повідомленні CNN.

Високопоставлені посадовці адміністрації заявили, що вони були шоковані, дізнавшись про госпіталізацію Остіна та затримку в інформуванні Білого дому.

Як зазначає видання, Байден і Остін розмовляли в суботу ввечері 6 січня. Представник Білого дому назвав дзвінок "теплою розмовою" і додав, що "президент повністю довіряє міністру Остіну і з нетерпінням чекає його повернення в Пентагон".

Станом на вечір суботи Ллойд Остін залишався в лікарні.

Що відомо про госпіталізацію глави Пентагону