Почувши повітряну тривогу, Байден зрозумів, для чого нам винищувачі, – ОПУ

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого 2023 було оголошено повітряну тривогу. В цей момент Джо Байден разом із Володимиром Зеленським брав участь у церемонії вшанування полеглих Героїв Небесної Сотні, а йому доповіли причину тривоги.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, попри попередження Росії про те, що у Києві буде президент США, там все одно вирішили проявити свою сутність та підняли в небо ракетоносії.

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Концепція закритого неба знову актуальна

На початку повномасштабного вторгнення, коли Росія неочікувано почала тероризувати Україну ракетними ударами, керівництво України просило НАТО закрити небо над Україною, щоб унеможливити ракетні атаки.

Тоді Україні відмовили, пояснивши це загрозою ескалації, але через рік після повномасштабного вторгнення Україна вже зможе сама закрити своє небо, якщо отримає західні літаки.

Сьогодні концепція закритого неба є загальноприйнятною, всі погоджуються, що це потрібно. Ось в рамках цієї концепції Україні потрібно, щоб дійсно це було закрите небо, а не частка закритого неба, за рахунок систем ППО,

– сказав Подоляк.

Він додав, що Україні потрібні винищувальні літаки, які мають комплекс перехоплення для того, щоб активно працювати з гіперзвуковими та балістичними ракетами, які атакують українські міста.

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"Мені видається, що президент США чітко зрозумів, чому це важливо, коли почув цю сирену та йому доповіли, що це піднялись у небо літаки з гіперзвуком", – сказав Михайло Подоляк.

Байден проявив сміливість

Михайло Подоляк зазначив, що Джо Байден проявив свою сміливість, вирішивши приїхати до Києва. На думку радника голови Офісу президента, повітряна тривога під час візиту Байдена – це демонстрація психічного стану деяких людей в Росії.

Він розповів, що тривога була спричинена підняттям в небо Білорусі ракетоносіїв гіперзвукових ракет "Кинджал". На думку Подоляка, гості цей жест добре запам’ятали.

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