"Візит Байдена до Києва – плювок в обличчя Росії": як президент США обіграв Путіна

Візит Джо Байдена 20 лютого до України спричинив істерику у Москві. Особливо болючим для Кремля стало те, що президент США побував у Києві напередодні "грандіозного" виступу диктатора.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, прокремлівські блогери визнають, що візит Байдена до України став ударом для московської владної верхівки.

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"Активно поширюються тези про те, що, мовляв, Байден гуляв Києвом, і це фактично плювок в обличчя всій Росії. Саме так сприйняла візит Байдена прокремлівська громадськість", – повідомив Піонтковський.

Водночас для України візит президента США має дуже символічне значення. Своїми діями Байден продемонстрував чітку позицію Заходу.

"Це символ підтримки, символ єдності союзників і рішучості досягти воєнної перемоги України", – наголосив публіцист.

Істерика у Кремлі

Російські пропагандисти намагаються хоч якось перекрутити інформацію про приїзд президента США до України на свою користь. Як розповів Піонтковський, на російських телеканалах розповідають, що нібито Байден пробрався до Києва таємно вночі. Такими формулюваннями рупори Кремля приписують своїй країні вигадану могутність.

Насправді у Росії – повна розгубленість. Напрошуються певні протиставлення з жителем бункера. Адже по суті Байден приїхав на лінію фронту. Київ – фактично прифронтове місто,

– наголосив опозиціонер.

Він додав, що російський диктатор Владімір Путін ніколи б не зважився на такий крок. Додаткову лють у Росії викликало те, що на час візиту президента США до Києва над Україною фактично створили no-fly zone – безполітну зону.

"Американські винищувачі були в небі, коли Байден їхав потягом до Києва. І у Кремлі ставлять питання, а чи не стане це постійним явищем в небі України?" – розповів Піонтковський.

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"США запросили Путіна на шибеницю"

Опозиціонер нагадав, що на 21 лютого у Росії запланований виступ очільника Кремля перед федеральними зборами.

"США створили прекрасний антураж для його виступу. Він тепер буде переписувати текст звернення", – зауважив Піонтковський.

Публіцист наголосив, що поїздка Байдена до Києва 20 лютого – це продовження історичних подій останнього часу, до яких належать:

тріумфальний візит президента Володимира Зеленського до країн ЄС;

Мюнхенська конференція, на якій прозвучали важливі речі.

Піонтковський нагадав про виступ віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка оголосила, що Сполучені Штати Америки офіційно висувають звинувачення Росії в скоєнні злочинів проти людства.

Андрій Піонтковський Російський публіцист зі США США зібрали всі докази щодо численних злочинів російської "воєнщини". Вашингтон сповнений рішучості притягнути до відповідальності не тільки виконавців, а й всіх військових начальників, включно з верховним головнокомандувачем армії – Владіміром Путіним.

Публіцист наголосив, що фактично "США запросили Путіна на шибеницю" за його воєнні злочини.

Путіну немає чим перекрити кроки США

Піонтковський додав, що російський диктатор під час виступу 21 лютого муситиме відповісти на всі ці заяви з боку Штатів. Однак, за словами публіциста, очільнику Кремля немає чим затьмарити усі події останнього часу в очах свого народу.

У Путіна немає ніяких карт – ні у військовому, ні в дипломатичному плані. Він буде повторювати свою маячню, що Росія воює не з Україною, а з усім Заходом, який нібито хоче прийти і підкорити росіян. Це основні мотиви Путіна, якими він пояснює, чому посилає тисячі мобілізованих на смерть,

– сказав Піонтковський.

Він нагадав, що Байден після візиту до Києва вирушив до Варшави, де 21 лютого, вже після виступу Путіна, звернеться до Росії та російського народу.

Росія хоче атакувати українські міста, як у Сирії

Натомість російський диктатор цими днями може посилити терор України. Адже, за даними іноземних розвідок, Путін сконцентрував на кордоні з Україною практично всі свої військово-повітряні сили й готує повітряну атаку.

За словами Піонтковського, диктатор планує кинути на Україну кількома хвилями ті літаки, які у нього лишилися.

Перша хвиля російської авіації ціною своєї загибелі має розкрити позиції української ППО.

Наступні хвилі літаків, за розрахунками Кремля, знищать українську протиповітряну оборону.

"Росіяни хочуть безкарно знищувати українські міста, як вони робили це в Сирії, де у повстанців не було ніякої ППО", – сказав публіцист.

Путін втратить залишки своєї авіації

Піонтковський зазначив, що масштабна атака на Україну може відбутися:

або 21 лютого – у день звернення російського диктатора;

або ж 24 лютого – на роковини масштабного вторгнення Росії в Україну.

Опозиціонер переконаний, що повітряна атака з боку Росії зазнає провалу. І Путін лише втратить залишки своєї авіації.

Значення візиту Байдена до Києва: коротко