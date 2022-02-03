Байден і Макрон провели телефонну розмову: говорили про Україну

Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Головною темою стало нарощування Росією військ біля кордону з Україною.

Обидва президенти наголосили на своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Також обговорили можливі наслідки для Росії у випадку ескалації конфлікту.

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Про що говорили президенти

Джо Байден та Еммануель Макрон обговорили координування дипломатії на фоні російської загрози та підготовки санкцій проти Кремля у випадку агресії проти України.

Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну,

– йдеться в заяві Білого дому.

Президенти наголосили на тому, що адміністрації Вашингтона та Парижа тісно співпрацюють. У тому числі це стосується й консультацій в НАТО та ЄС щодо координації своїх дій.

Макрон розмовляв із Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон 28 та 31 січня провів телефонні розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час переговорів останній скаржився на США та НАТО, які відкинули вимоги щодо "гарантій безпеки".

Також Путін запевняв Макрона, що не збирається нападати на Україну. Після першої розмови з очільником Кремля, президент Франції зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Лідери держав обговорили необхідність відновлення нормандського формату.

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