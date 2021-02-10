Тайне стане явним: Байден може отримати доступ до засекречених розмов Трампа і Путіна – ЗМІ

10 лютого 2021 , 08:57
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Новий очільник США зможе отримати доступ до прихованих розмов Дональда Трампа та Володимира Путіна. Тоді Джо Байден зможе ознайомитися зі змістом приблизно 10 розмов.

Джерело:

Politico

За інформацією ЗМІ, деталі приблизно 10 розмов Трампа і Путіна залишаються таємницею, яку радники Байдена вважають за необхідне з'ясувати.

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Нова адміністрація нібито хоче дізнатися, чи розкривав коли-небудь Трамп секретну інформацію або укладав якісь конфіденційні угоди з російським президентом, які могли б застати нову адміністрацію зненацька.

Зауважимо, що в оточенні Байдена не стали коментувати, чи ознайомився той зі змістом бесід. Рада національної безпеки США не стикалась з проблемами з доступом до змісту дзвінків попереднього керівника вашингтонської адміністрації.

Зверніть увагу! Відомо, що самі дзвінки лідерів США та Росії не записувалися, однак деякі помічники тодішнього американського лідера, як правило, чули переговори й записували деталі розмови. Саме цю інформацію, яка, згідно з законом передається в Національний архів США, і може отримати команда Байдена.

Позиція Байдена щодо Росії

Раніше Джо Байден, виступаючи в Держдепартаменті з програмною промовою щодо зовнішньої політики, заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. Крім того, він додав, що Штати змусять РФ "платити" за свої дії.

Я чітко пояснив президенту Путіну – зовсім на інший кшталт, ніж мій попередник, – що дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися,
– заявив Байден.

А у своїй першій телефонній розмові з Володимиром Путіним президент США прямо заявив про російську агресію в Україні. У відповідь Кремль не погодився з таким формулюванням.