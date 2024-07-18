Вже незабаром Байден може покинути президентські перегони у США: ЗМІ розкрили деталі

Джо Байден може поступитися місцем офіційного кандидата вже днями. Принаймні, таку думку не заперечують у комітеті Демократичної партії Сполучених Штатів.

Декілька високопоставлених демократів розповіли Axios, що чинний президент США протягом 20 – 21 липня може ухвалити рішення щодо зняття власної кандидатури. Причиною цього може стати наростальний на нього тиск партійних лідерів в Конгресі США та його близьких друзів.

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Байден може знятися з виборів президента США

Посилаючись на співрозмовників серед демократів, видання пише, що Байден, якому довелося піти на самоізоляцію через діагностований COVID-19, змирився з тиском та поганими опитуваннями, що "унеможливлює продовження його кампанії".

Повідомляється, що найвищі лідери його партії, друзі та ключові донори вважають, що він не може перемогти, а якщо залишиться в виборчих перегонах, то Трамп може перемогти з переконливим результатом, знищивши його спадщину та надії демократів.

Його вибір – стати одним з героїв історії або бути впевненим у тому, що президентської бібліотеки Байдена ніколи не буде. Я молюся, щоб він вчинив правильно. Він рухається в цьому напрямку,

– розповів один із друзів президента США на умовах анонімності.

Водночас The New York Times із посиланням на власні джерела стверджує, що у Демократичній партії США відклали голосування щодо затвердження чинного президента США Джо Байдена кандидатом на вибори.

Попередньо, відкласти голосування, яке мало б відбутися наступного тижня, закликав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Він поспілкувався з лідером меншості в Палаті представників США Хакімом Джеффрісом й вони разом погодилися підштовхнути Демократичну партію до того, аби відкласти цей процес.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у розпал передвиборчої кампанії інфікувався коронавірусом. Глава Сполучених Штатів підтвердив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.