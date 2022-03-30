Байден може зустрітися із Путіним, якщо Росія відмовиться від агресії

Президент Джозеф Байден зазначив, що готовий зустрітися віч-на-віч з Володимиром Путіним. Але це він може зробити лише за умови, що Росія відмовиться від агресії на території України.

Джозеф Байден не виключає можливості зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, зазначає президент США, для цього потрібні відчутні кроки з припинення війни в Україні.

Читайте також Не збираюся вірити на слово, – Байден про заяву Росії щодо "відведення військ"

Байден хоче бачити чіткі кроки до миру зі сторони Путіна

Директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд зазначила, що Байден висловив готовність безпосередньо зустрітися з Путіним. Правда, для цього президентові США будуть необхідні певні гарантії.

Це залежатиме від того, про що хоче поговорити президент Путін,

– підкреслила вона.

Бедінгфілд зазначила, що необхідна відчутна деескалація з боку Росії, а також чітка, щира прихильність до дипломатії. Лише після цього Байден готовий на таку розмову.

Джозеф Байден у понеділок, 28 березня, перед самітом заявив, що питання полягатиме в тому, чи є щось, на чому можна було б зійтися, щоб покласти край цій війні та відновити Україну.

Водночас у Білому домі всі чудово бачать дії Путіна. Будь-яке переміщення сил навколо Києва називають передислокацією, а не відведенням. Тож світ має бути готовим до наступу, але на інші райони України.

Варте уваги – Які країни можуть стати гарантами безпеки для України – дивіться відео: